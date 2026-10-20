Komárno predstavilo nového trénera. Začínal v Petržalke a pôsobil aj v Sparte Praha

Novým trénerom futbalistov KFC Komárno sa stal Pavol Gregora. Na lavičke posledného tímu Niké ligy nahradil Norberta Czibora. Informoval o tom web nikeliga.sk.
Czibor skončil vo funkcii po domácej prehre 0:1 s Ružomberkom. Spolu s ním ukončilo vedenie klubu spoluprácu aj s ďalšími členmi realizačného tímu Kornelom Salátom, Matejom Čobíkom Ferčíkom, Mariánom Kellom a Róbertom Ollém.
Komárno figuruje po 11. kole na poslednej 12. priečke najvyššej súťaže so šiestimi bodmi za remízy.
Tridsaťsedemročný Gregora naposledy pôsobil v druholigovom Pohroní, jeho futbalová minulosť sa však spája aj s klubmi ako FC Petržalka (mládež), ŠTK 1914 Šamorín (U19, A-tím), Podbrezová či AC Sparta Praha (ženy). Pozícia hlavného trénera KFC bude jeho prvou nikéligovou skúsenosťou.
Ligovú premiéru na lavičke Komárna absolvuje v nedeľňajšom domácom zápase proti Trenčínu.
Ešte predtým, v stredu 21. októbra, nastúpi Komárno vo 4. kole Slovnaft Cupu na pôde ViOnu Zlaté Moravce.