Komárno predstavilo nového trénera. Začínal v Petržalke a pôsobil aj v Sparte Praha

Pavol Gregora
Pavol Gregora (Autor: Facebook / KFC Komárno)
TASR|20. okt 2026 o 14:38
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Dočasne viedol aj A-tím Šamorína.

Novým trénerom futbalistov KFC Komárno sa stal Pavol Gregora. Na lavičke posledného tímu Niké ligy nahradil Norberta Czibora. Informoval o tom web nikeliga.sk.

Czibor skončil vo funkcii po domácej prehre 0:1 s Ružomberkom. Spolu s ním ukončilo vedenie klubu spoluprácu aj s ďalšími členmi realizačného tímu Kornelom Salátom, Matejom Čobíkom Ferčíkom, Mariánom Kellom a Róbertom Ollém.

Komárno figuruje po 11. kole na poslednej 12. priečke najvyššej súťaže so šiestimi bodmi za remízy.

Tridsaťsedemročný Gregora naposledy pôsobil v druholigovom Pohroní, jeho futbalová minulosť sa však spája aj s klubmi ako FC Petržalka (mládež), ŠTK 1914 Šamorín (U19, A-tím), Podbrezová či AC Sparta Praha (ženy). Pozícia hlavného trénera KFC bude jeho prvou nikéligovou skúsenosťou.

Ligovú premiéru na lavičke Komárna absolvuje v nedeľňajšom domácom zápase proti Trenčínu.

Ešte predtým, v stredu 21. októbra, nastúpi Komárno vo 4. kole Slovnaft Cupu na pôde ViOnu Zlaté Moravce.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Pavol Gregora
    Pavol Gregora
    Komárno predstavilo nového trénera. Začínal v Petržalke a pôsobil aj v Sparte Praha
    dnes 14:38
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