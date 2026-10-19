VIDEO: Vo futbalovej súťaži končí ďalší tréner. Komárno nikoho nezdolalo a reaguje

Vedenie futbalového klubu KFC Komárno ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Norbertom Cziborom.
V realizačnom tíme A-mužstva nepokračujú ani Kornel Saláta, Matej Čobík Ferčík, Marián Kello a Róbert Ollé. Komárno figuruje po 11. kole na poslednej 12. priečke Niké ligy so šiestimi bodmi za remízy.
Tridsaťročný Czibor sa stal dočasným hlavným trénerom Komárna v apríli 2026, keď nahradil Mikuláša Radványiho.
VIDEO: Czibor po konci
Dovtedy pôsobil ako jeho asistent. Následne dokázal tím udržať v najvyššej súťaži, keď uspel v dvojzápase so Zvolenom.
S vedením klubu sa dohodol na predĺžení spolupráce. Sezóna 2026/2027 sa však pre Komárno začala sériou nevydarených výsledkov a v jej doterajšom priebehu nedokázal KFC ani raz zvíťaziť.
Po sobotňajšej domácej prehre s Ružomberkom (0:1) spadol na posledné 12. miesto, na ktorom má dvojbodové manko na Trenčín.
Práve trenčiansky AS bude v nedeľu 25. októbra najbližší súper Komárna v Niké lige.