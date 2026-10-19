VIDEO: Vo futbalovej súťaži končí ďalší tréner. Komárno nikoho nezdolalo a reaguje

Na snímke tréner KFC Komárno Norbert Czibor.
Na snímke tréner KFC Komárno Norbert Czibor. (Autor: TASR)
TASR|19. okt 2026 o 12:11
ShareTweet1

Mužstvo figuruje po 11. kole na poslednej 12. priečke Niké ligy.

Vedenie futbalového klubu KFC Komárno ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Norbertom Cziborom.

V realizačnom tíme A-mužstva nepokračujú ani Kornel Saláta, Matej Čobík Ferčík, Marián Kello a Róbert Ollé. Komárno figuruje po 11. kole na poslednej 12. priečke Niké ligy so šiestimi bodmi za remízy.

Tridsaťročný Czibor sa stal dočasným hlavným trénerom Komárna v apríli 2026, keď nahradil Mikuláša Radványiho.

VIDEO: Czibor po konci

Dovtedy pôsobil ako jeho asistent. Následne dokázal tím udržať v najvyššej súťaži, keď uspel v dvojzápase so Zvolenom.

S vedením klubu sa dohodol na predĺžení spolupráce. Sezóna 2026/2027 sa však pre Komárno začala sériou nevydarených výsledkov a v jej doterajšom priebehu nedokázal KFC ani raz zvíťaziť.

Po sobotňajšej domácej prehre s Ružomberkom (0:1) spadol na posledné 12. miesto, na ktorom má dvojbodové manko na Trenčín.

Práve trenčiansky AS bude v nedeľu 25. októbra najbližší súper Komárna v Niké lige.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
10
8
2
0
31:7
26
V
V
R
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
11
6
3
2
24:14
21
P
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
6
2
2
24:10
20
V
R
V
R
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
11
4
2
5
14:20
14
P
P
V
R
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
11
4
2
5
10:15
14
R
P
V
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
4
1
6
11:21
13
V
V
P
V
P
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
11
2
3
6
12:22
9
P
R
P
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    FC Tatran Prešov - MŠK Žilina B: ONLINE prenos zo zápasu 13. kola II. ligy.online
    FC Tatran Prešov - MŠK Žilina B: ONLINE prenos zo zápasu 13. kola II. ligy.online
    ONLINE: FC Tatran Prešov - MŠK Žilina B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 13. kolo)
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»VIDEO: Vo futbalovej súťaži končí ďalší tréner. Komárno nikoho nezdolalo a reaguje