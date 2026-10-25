Komárno na prvý triumf v sezóne stále čaká. Proti Trenčínu potvrdilo pozíciu remízového kráľa

Niké liga - 12. kolo
Komárno - Trenčín 0:0
Rozhodovali: Ruc - Ferenc, Hrebeňár, ŽK: Masaryk, Sylvestr - Skovajsa, Paur, Gonzalez.
Komárno: Pindroch - Krčík, Špiriak, Šimko, Šmehyl - Domonkos, Gavrylenko (90+1. Ožvolda) - Masaryk (84. Palán), Žák, Tamas (84. Ganbayar) - Sylvestr (72. Bayemi)
Trenčín: Katič - Pavek, Križan, Bessile, Skovajsa (79. Mulder) - Gonzalez (61. Poom), Hájovský - Sanusi, Paur (61. Ansah), Jepihhin (46. Kam) - Mikulaj
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Futbalisti KFC Komárno remizovali v nedeľňajšom zápase 12. kola Niké ligy s Trenčínom 0:0.
Domáci si tak pripísali už siedmu remízu v sezóne a pri ligovej premiére trénera Pavla Gregora získali ďalší bod.
V tabuľke však naďalej zostávajú na poslednom 12. mieste. Zaujímavosťou je, že Komárno má napriek tomu menej prehier ako päť mužstiev, ktoré sa v tabuľke nachádzajú pred ním.
Trenčín sa posunul o skóre na 10. priečku pred Ružomberok.
V úvode vynikali najmä defenzívy, ktoré nechceli otvárať súperovi priestor na útoky. Viac z hry mali však Komárňania, no ich centrované lopty končili pri Katičovi.
Brankár hostí si na bránkovej čiare poradil aj so strieľaným centrom domácich, a tak sa išlo do šatní bez gólov i bez streleckého pokusu medzi tri žrde.
Ten prišiel až v druhom dejstve zo strany Komárna, no opäť bez úspechu.
Hrdinom sa mohol stať Masaryk, ktorý si pri úniku prehodil Katiča, avšak z uhla netrafil odkrytú svätyňu hostí.
Katič musel byť v pohotovosti aj pri zakončeniach Žáka a Domonkoša, no tie smerovali tesne vedľa a body sa tak na juhu Slovenska delili.