Komárno na prvý triumf v sezóne stále čaká. Proti Trenčínu potvrdilo pozíciu remízového kráľa

Futbalisti KFC Komárno.
Futbalisti KFC Komárno. (Autor: Facebook KFC Komárno)
Sportnet, TASR|25. okt 2026 o 17:22
ShareTweet0

Domáci futbalisti si pripísali už siedmu remízu v ligovej sezóne.

Niké liga - 12. kolo

Komárno - Trenčín 0:0

Rozhodovali: Ruc - Ferenc, Hrebeňár, ŽK: Masaryk, Sylvestr - Skovajsa, Paur, Gonzalez.

Komárno: Pindroch - Krčík, Špiriak, Šimko, Šmehyl - Domonkos, Gavrylenko (90+1. Ožvolda) - Masaryk (84. Palán), Žák, Tamas (84. Ganbayar) - Sylvestr (72. Bayemi)

Trenčín: Katič - Pavek, Križan, Bessile, Skovajsa (79. Mulder) - Gonzalez (61. Poom), Hájovský - Sanusi, Paur (61. Ansah), Jepihhin (46. Kam) - Mikulaj

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti KFC Komárno remizovali v nedeľňajšom zápase 12. kola Niké ligy s Trenčínom 0:0.

Domáci si tak pripísali už siedmu remízu v sezóne a pri ligovej premiére trénera Pavla Gregora získali ďalší bod.

V tabuľke však naďalej zostávajú na poslednom 12. mieste. Zaujímavosťou je, že Komárno má napriek tomu menej prehier ako päť mužstiev, ktoré sa v tabuľke nachádzajú pred ním.

Trenčín sa posunul o skóre na 10. priečku pred Ružomberok.

V úvode vynikali najmä defenzívy, ktoré nechceli otvárať súperovi priestor na útoky. Viac z hry mali však Komárňania, no ich centrované lopty končili pri Katičovi.

Brankár hostí si na bránkovej čiare poradil aj so strieľaným centrom domácich, a tak sa išlo do šatní bez gólov i bez streleckého pokusu medzi tri žrde.

Ten prišiel až v druhom dejstve zo strany Komárna, no opäť bez úspechu.

Hrdinom sa mohol stať Masaryk, ktorý si pri úniku prehodil Katiča, avšak z uhla netrafil odkrytú svätyňu hostí.

Katič musel byť v pohotovosti aj pri zakončeniach Žáka a Domonkoša, no tie smerovali tesne vedľa a body sa tak na juhu Slovenska delili.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
9
2
0
36:7
29
V
V
V
R
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Futbalisti KFC Komárno.
    Futbalisti KFC Komárno.
    Komárno na prvý triumf v sezóne stále čaká. Proti Trenčínu potvrdilo pozíciu remízového kráľa
    dnes 17:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Komárno na prvý triumf v sezóne stále čaká. Proti Trenčínu potvrdilo pozíciu remízového kráľa