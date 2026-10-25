ONLINE: KFC Komárno - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (12. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a AS Trenčín dnes hrajú zápas 12. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: KFC Komárno - AS Trenčín dnes (Niké Liga LIVE, 12. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
25.10.2026 o 15:30
12. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Niké ligy, keď sa v rámci 12. kola stretne KFC Komárno a AS Trenčín.
Komárno sa pred týmto dôležitým súbojom krčí na dvanástom mieste tabuľky so ziskom šiestich bodov, pričom na plný zásah čaká už neuveriteľných jedenásť stretnutí v rade. Zverenci v posledných piatich dueloch dvakrát prehrali, no trikrát remizovali a v najvyššej súťaži naposledy tesne podľahli Ružomberku na domácej pôde 0:1.
Na opačnej strane trávnika sa nachádza Trenčín, ktorému patrí jedenásta pozícia s ôsmimi bodmi. Mužstvo spod hradu Matúša Čáka má z uplených piatich zápasov na kontách jedno víťazstvo a štyri prehry, pričom pozitívnu energiu do kabíny načerpalo v poslednom kole, kde dokázalo vonku triumfovať nad Skalicou pomerom 2:0.
Komárno sa pred týmto dôležitým súbojom krčí na dvanástom mieste tabuľky so ziskom šiestich bodov, pričom na plný zásah čaká už neuveriteľných jedenásť stretnutí v rade. Zverenci v posledných piatich dueloch dvakrát prehrali, no trikrát remizovali a v najvyššej súťaži naposledy tesne podľahli Ružomberku na domácej pôde 0:1.
Na opačnej strane trávnika sa nachádza Trenčín, ktorému patrí jedenásta pozícia s ôsmimi bodmi. Mužstvo spod hradu Matúša Čáka má z uplených piatich zápasov na kontách jedno víťazstvo a štyri prehry, pričom pozitívnu energiu do kabíny načerpalo v poslednom kole, kde dokázalo vonku triumfovať nad Skalicou pomerom 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
11
9
2
0
36:7
29
V
V
V
R
V
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
6
4
2
25:15
22
R
P
V
R
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
11
6
3
2
26:12
21
R
V
R
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
6
3
2
27:22
21
P
R
V
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
12
5
2
5
18:21
17
V
P
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICE
10
3
5
2
23:20
14
R
R
V
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
12
4
2
6
11:19
14
P
R
P
V
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
12
4
2
6
13:23
14
R
V
V
P
V
9
MFK SkalicaMFK Skalica
12
2
4
6
13:23
10
R
P
R
P
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
12
2
3
7
11:25
9
P
V
R
P
V
11
AS TrenčínAS Trenčín
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
P
P
12
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body