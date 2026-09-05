Komárno stále čaká na prvé víťazstvo v sezóne. V domácom zápase kapitán nepremenil penaltu

Niké liga - 7. kolo
KFC Komárno - MFK Skalica 0:0
Rozhodcovia: Kišš - Juhos, Straka, ŽK: Šimko, Pudhorocký, Suľa (všetci Skalica)
Diváci: 2310
Komárno: Pindroch - Krčík, Špiriak, Pillár, Leoni (59. Masaryk) - Šmehyl, Domonkos (71. Ganbold), Kiss, Bernát - Žák - Muritala (59. Sylvestr)
Skalica: Ludha - Morong, Karhan, Guinari, Suľa - Bariš (90.+3 Gulíšek) - Šimko (61. Ravas), Nonikašvili (90.+3 Križan), Pudhorocký (73. Černek), Daniel - Potočný (61. Eshele)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti KFC Komárno remizovali s MFK Skalica 0:0 v sobotnom stretnutí 7. kola Niké ligy. V prebiehajúcej sezóne tak na prvé ligové víťazstvo stále čakajú a na konte majú 4 body, zatiaľ čo Skalica ukončila sériu troch prehier.
Po dobrej pasáži zverencov trénera Norberta Czibora Ján Bernát v 38. minúte v šestnástke priťukol loptu Yunusovi Muritalovi, ktorý rozvlnil sieť.
VAR však gól odvolal pre ofsajd Bernáta. Domáci boli blízko ku gólu v 66. minúte, kedy pokutový kop Šimona Šmehyla zneškodnil brankár hostí Richard Ludha.
Okrem toho si hráči Komárna vypracovali dostatok gólových príležitostí, ale svoju hernú prevahu do výsledku nepreniesli.
Gól nestrelil ani striedajúci útočník domácich Jakub Sylvestr, keď v 84. minúte sám pred Ludhom tesne minul bránu