Komárno stále čaká na prvé víťazstvo v sezóne. V domácom zápase kapitán nepremenil penaltu

Na snímke hráči KFC Komárno.
Na snímke hráči KFC Komárno. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|5. sep 2026 o 20:04
ShareTweet0

Šimon Šmehyl mal po hodine hry najväčšiu šancu na gól.

Niké liga - 7. kolo

KFC Komárno - MFK Skalica 0:0

Rozhodcovia: Kišš - Juhos, Straka, ŽK: Šimko, Pudhorocký, Suľa (všetci Skalica)

Diváci: 2310

Komárno: Pindroch - Krčík, Špiriak, Pillár, Leoni (59. Masaryk) - Šmehyl, Domonkos (71. Ganbold), Kiss, Bernát - Žák - Muritala (59. Sylvestr)

Skalica: Ludha - Morong, Karhan, Guinari, Suľa - Bariš (90.+3 Gulíšek) - Šimko (61. Ravas), Nonikašvili (90.+3 Križan), Pudhorocký (73. Černek), Daniel - Potočný (61. Eshele)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti KFC Komárno remizovali s MFK Skalica 0:0 v sobotnom stretnutí 7. kola Niké ligy. V prebiehajúcej sezóne tak na prvé ligové víťazstvo stále čakajú a na konte majú 4 body, zatiaľ čo Skalica ukončila sériu troch prehier.

Po dobrej pasáži zverencov trénera Norberta Czibora Ján Bernát v 38. minúte v šestnástke priťukol loptu Yunusovi Muritalovi, ktorý rozvlnil sieť.

VAR však gól odvolal pre ofsajd Bernáta. Domáci boli blízko ku gólu v 66. minúte, kedy pokutový kop Šimona Šmehyla zneškodnil brankár hostí Richard Ludha.

Okrem toho si hráči Komárna vypracovali dostatok gólových príležitostí, ale svoju hernú prevahu do výsledku nepreniesli.

Gól nestrelil ani striedajúci útočník domácich Jakub Sylvestr, keď v 84. minúte sám pred Ludhom tesne minul bránu

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
5
1
1
18:13
16
V
V
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
7
3
1
3
11:15
10
P
R
P
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
7
3
1
3
8:8
10
V
V
V
P
R
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
7
2
2
3
9:15
8
R
P
P
P
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
1
2
3
8:14
5
P
V
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
7
0
4
3
6:11
4
R
R
P
P
R
11
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke hráči KFC Komárno.
    Na snímke hráči KFC Komárno.
    Komárno stále čaká na prvé víťazstvo v sezóne. V domácom zápase kapitán nepremenil penaltu
    dnes 20:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Komárno stále čaká na prvé víťazstvo v sezóne. V domácom zápase kapitán nepremenil penaltu