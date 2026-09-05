ONLINE: KFC Komárno - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (7. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a MFK Skalica dnes hrajú zápas 7. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: KFC Komárno - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 7. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
05.09.2026 o 18:00
7. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prenos
Krásnu sobotu všetkým futbalovým nadšencom, vítam vás pri sledovaní prenosu zo 7. kola Niké ligy, keď sa dnes proti sebe postaví KFC Komárno a MFK Skalica.
Komárno sa na úvode ligovej súťaže trápi. S tromi bodmi mu patrí až 11. priečka a na víťazstvo čaká už šesť zápasov. Z posledných piatich duelov vyťažilo len dve remízy a trikrát odchádzalo bez bodu. Určité zlepšenie však prišlo v minulom kole, keď si priviezlo cenný bod za remízu 2:2 z ihriska Banskej Bystrice.
Skalica je na tom o niečo lepšie, keď s cennými siedmimi bodmi drží 7. miesto. Aj hostia však prežívajú krízu, keďže prehrali posledné tri stretnutia v rade. Ich bilancia z uplynulých piatich zápasov tak pozostáva z dvoch výhier a troch porážok. Najväčšiu ranu sebavedomiu dostala Skalica v minulom kole, v ktorom doma utrpela debakel 1:6 s Dunajskou Stredou.
Vzájomné súboje týchto tímov zvyčajne veľa gólov neprinášajú, pričom priemer sa pohybuje na úrovni 1,8 gólu na zápas. Bilancia z posledných piatich stretnutí je vzácne vyrovnaná, keď si oba tímy pripísali po dve výhry a raz sa zrodila remíza.
Komárno sa na úvode ligovej súťaže trápi. S tromi bodmi mu patrí až 11. priečka a na víťazstvo čaká už šesť zápasov. Z posledných piatich duelov vyťažilo len dve remízy a trikrát odchádzalo bez bodu. Určité zlepšenie však prišlo v minulom kole, keď si priviezlo cenný bod za remízu 2:2 z ihriska Banskej Bystrice.
Skalica je na tom o niečo lepšie, keď s cennými siedmimi bodmi drží 7. miesto. Aj hostia však prežívajú krízu, keďže prehrali posledné tri stretnutia v rade. Ich bilancia z uplynulých piatich zápasov tak pozostáva z dvoch výhier a troch porážok. Najväčšiu ranu sebavedomiu dostala Skalica v minulom kole, v ktorom doma utrpela debakel 1:6 s Dunajskou Stredou.
Vzájomné súboje týchto tímov zvyčajne veľa gólov neprinášajú, pričom priemer sa pohybuje na úrovni 1,8 gólu na zápas. Bilancia z posledných piatich stretnutí je vzácne vyrovnaná, keď si oba tímy pripísali po dve výhry a raz sa zrodila remíza.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body