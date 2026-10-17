Súboj najhorších tímov rozhodol jediný gól. Komárno stále nikoho nezdolalo

Niké liga - 11. kolo
Komárno - Ružomberok 0:1 (0:1)
Gól: 20. Hranoš
Rozhodovali: Glova - Hancko, Cisko
ŽK: Leoni - Bačík
Komárno: Pindroch - Krčík, Pillár (37. Šimko), Špiriak, Šmehyl (75. Palán) - Domonkos, Gavrylenko (46. Ganbold) - Masaryk (75. Leoni), Žák, Bernát - Sylvestr (58. Bayemi)
Ružomberok: Krajčírik - Kostka, Köstl, Marušin, Mojžiš (80. Jevoš), Selecký - Tučný (84. Boďa), Luterán, Bačík (90.+1 Kelemen) - Hladík (80. Koubek), Hranoš
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Futbalisti KFC Komárno stále čakajú na prvú výhru v novom ročníku Niké ligy. V sobotňajšom zápase 11. kola podľahli doma MFK Ružomberok tesne 0:1.
Víťazstvo hostí zariadil už v 20. minúte Vojtěch Hranoš. Komárno malo územnú prevahu, no vo vyrovnanom zápase ju nedokázalo pretaviť na góly.
So šiestimi bodmi za remízy je tak stále na chvoste tabuľky, Ružomberok ich nazbieral deväť a je deviaty.