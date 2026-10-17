Súboj najhorších tímov rozhodol jediný gól. Komárno stále nikoho nezdolalo

Hráči Ružomberka sa radujú z gólu.
Hráči Ružomberka sa radujú z gólu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|17. okt 2026 o 17:22
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Ružomberok si pripísal víťazstvo vďaka gólu ešte z úvodných minút.

Niké liga - 11. kolo

Komárno - Ružomberok 0:1 (0:1)

Gól: 20. Hranoš

Rozhodovali: Glova - Hancko, Cisko

ŽK: Leoni - Bačík

Komárno: Pindroch - Krčík, Pillár (37. Šimko), Špiriak, Šmehyl (75. Palán) - Domonkos, Gavrylenko (46. Ganbold) - Masaryk (75. Leoni), Žák, Bernát - Sylvestr (58. Bayemi)

Ružomberok: Krajčírik - Kostka, Köstl, Marušin, Mojžiš (80. Jevoš), Selecký - Tučný (84. Boďa), Luterán, Bačík (90.+1 Kelemen) - Hladík (80. Koubek), Hranoš

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti KFC Komárno stále čakajú na prvú výhru v novom ročníku Niké ligy. V sobotňajšom zápase 11. kola podľahli doma MFK Ružomberok tesne 0:1.

Víťazstvo hostí zariadil už v 20. minúte Vojtěch Hranoš. Komárno malo územnú prevahu, no vo vyrovnanom zápase ju nedokázalo pretaviť na góly.

So šiestimi bodmi za remízy je tak stále na chvoste tabuľky, Ružomberok ich nazbieral deväť a je deviaty.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
9
7
2
0
28:5
23
V
R
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
10
6
3
1
25:19
21
R
V
R
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
10
6
3
1
24:11
21
V
R
V
R
P
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
9
5
2
2
21:10
17
R
V
R
P
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
10
4
2
4
14:19
14
P
V
R
P
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
9
3
4
2
22:19
13
R
V
P
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
10
4
1
5
9:14
13
P
V
P
V
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
3
1
6
10:21
10
V
P
V
P
R
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
10
2
3
5
12:20
9
R
P
P
R
P
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
11
2
3
6
11:20
9
V
R
P
V
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
11
0
6
5
9:16
6
P
R
P
R
R
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
9
1
2
6
10:21
5
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Hráči Ružomberka sa radujú z gólu.
    Hráči Ružomberka sa radujú z gólu.
    Súboj najhorších tímov rozhodol jediný gól. Komárno stále nikoho nezdolalo
    dnes 17:22
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