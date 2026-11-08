Komárno nadviazalo na výhru z Trnavy. Michalovce zostrelilo v prvom polčase

Hráči Komárna
Hráči Komárna (Autor: KFC Komárno)
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Sportnet, TASR|8. nov 2026 o 20:08
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Komárčania v tabuľke poskočili na deviate miesto.

Niké liga - 14. kolo

KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce 2:0 (2:0)

Góly: 29. Masaryk, 38. Domonkos

Rozhodcovia: Kružliak – Roszbeck, Jánošík, ŽK: Ožvolda, Špiriak – Cottrell, Zubairu.

Komárno: Pindroch – Krčík, Šimko, Špiriak, Šmehyl – Tamás (69. Palán), Žák (82. Gavrylenko), Kiss (61. Ožvolda), Domonkos – Masaryk, Sylvestr (69. Ganbold)

Michalovce: Jakubech – Lemishko, Pauschek, Volanakis, Čurma (72. Mihhailov) – Pilling, Zubairu, Cottrell (72. Mashike Sukisa) – Danek, Lopez (72. Theofanopoulos), Brosnan

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti KFC Komárno si v nedeľnom zápase 14. kola Niké ligy pripísali druhé víťazstvo v sezóne.

Nad MFK Zemplín Michalovce zvíťazili 2:0 po góloch Andyho Masaryka a Kristófa Domonkosa.

KFC tak poskočil v tabuľke na 9. miesto s 13 bodmi, Michalovce majú o bod viac na ôsmej priečke.

Hlasy trénerov

Pavol Gregora, tréner Komárna: „Pre nás veľmi dôležité víťazstvo, prvýkrát aj pred vlastnými fanúšikmi. Potrebovali sme to, dá sa povedať, že všetci – aj klub, aj hráči, aj my v rámci realizačného tímu. Tento týždeň sme mali, dá sa povedať, prvý taký čistý celý týždeň v rámci tej prípravy. Čo sa týka zápasu, sme radi, že nám tam vyšli tie situácie, kde sme otvorili ten zápas.

Vždy je super, keď sa vám podarí streliť aj ten druhý gól. V niektorých situáciách sme zbytočne zdvíhali lopty, a tým pádom sme boli častokrát nepresní. Ale čo si vážim, je to dohratie zápasu, snaha a intenzita našich hráčov v druhom polčase, nepoddať sa a dotiahnuť zápas do víťazného konca.“

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: „Výkon nebol zlý, ale rozhoduje sa v šestnástke súpera, alebo v tej finálnej tretine, a tam sme dnes riešili situácie zle. V prvom polčase tam snaha bola, mali sme aj my svoje šance, ale proste sme to zle riešili. Potrebujete dať gól, keď chcete byť úspešní. Takže gratulujem súperovi k víťazstvu.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
6
2
6
23:24
20
V
P
V
P
P
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
4
2
8
12:25
14
P
P
P
R
P
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
2
7
5
13:17
13
V
V
R
P
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
14
3
3
8
13:29
12
P
V
P
V
R
11
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

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    Hráči Komárna
    Komárno nadviazalo na výhru z Trnavy. Michalovce zostrelilo v prvom polčase
    dnes 20:08
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