ONLINE: KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

Futbalisti KFC Komárno a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
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ONLINE PRENOS: KFC Komárno - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2026/2027
08.11.2026 o 18:00
14. kolo
KFC Komárno
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Kružliak – Roszbeck, Jánošík.
Prenos
Úvodné zostavy:
KFC Komárno: Pindroch – Krčík, M. Šimko (C), Špiriak, Šmehyl – Tamás, Žák, Kiss, Domonkos – Masaryk, Sylvestr.
Náhradníci: Dlubáč – Vlasenko, Ožvolda, Ganbold, Bayemi, Palán, Oppong, Gavrylenko, Akinwande.
Tréner: Pavol Gregora
MFK Zemplín Michalovce: Jakubech – Lemishko, Pauschek (C), Volanakis, Čurma – Pilling, Zubairu, Cottrell – Danek, López, Brosnan.
Náhradníci: P. Lukáč, Dula – Walczak, Mihhailov, Theofanopoulos, Kalemi, Korba, Park, Mashike Sukisa.
Tréner: Anton Šoltis
Rozhodca: Kružliak – Roszbeck, Jánošík.
KFC Komárno: Pindroch – Krčík, M. Šimko (C), Špiriak, Šmehyl – Tamás, Žák, Kiss, Domonkos – Masaryk, Sylvestr.
Náhradníci: Dlubáč – Vlasenko, Ožvolda, Ganbold, Bayemi, Palán, Oppong, Gavrylenko, Akinwande.
Tréner: Pavol Gregora
MFK Zemplín Michalovce: Jakubech – Lemishko, Pauschek (C), Volanakis, Čurma – Pilling, Zubairu, Cottrell – Danek, López, Brosnan.
Náhradníci: P. Lukáč, Dula – Walczak, Mihhailov, Theofanopoulos, Kalemi, Korba, Park, Mashike Sukisa.
Tréner: Anton Šoltis
Rozhodca: Kružliak – Roszbeck, Jánošík.
V 14. kole Niké ligy hostí Komárno Michalovce. Stretnutie sa začína o 18:00.
Komárno sa nachádza na 10. mieste, doposiaľ získalo 10 bodov. Na deviaty Ružomberok stráca dva body. Komárno v minulom kole vôbec poprvýkrát v sezóne zvíťazilo, Trnavu zdolalo na jej ihrisku 2:1. Strelecky sa presadili Sylvestr a Šimko.
Michalovciam patrí 7. priečka so ziskom 14 bodov. Na šiestu Podbrezovú majú manko tri body. Michalovčania vyhrali jeden z uplynulých piatich duelov, v minulom kole prehrali v Žiline 1:4. tým istým skóre aj predtým v Podbrezovej.
Komárno sa nachádza na 10. mieste, doposiaľ získalo 10 bodov. Na deviaty Ružomberok stráca dva body. Komárno v minulom kole vôbec poprvýkrát v sezóne zvíťazilo, Trnavu zdolalo na jej ihrisku 2:1. Strelecky sa presadili Sylvestr a Šimko.
Michalovciam patrí 7. priečka so ziskom 14 bodov. Na šiestu Podbrezovú majú manko tri body. Michalovčania vyhrali jeden z uplynulých piatich duelov, v minulom kole prehrali v Žiline 1:4. tým istým skóre aj predtým v Podbrezovej.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
12
2
0
42:9
38
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
8
4
2
32:15
28
R
V
V
R
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
8
4
2
37:27
28
V
V
R
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
14
7
4
3
28:18
25
V
P
R
P
V
5
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
4
6
4
32:26
18
P
V
P
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
14
4
2
8
14:27
14
P
P
R
V
V
9
MFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
AS TrenčínAS Trenčín
14
2
4
8
14:30
10
R
P
P
R
V
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
12
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
4
8
15:28
10
P
P
R
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body