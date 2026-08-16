Komárno padlo v derby o Žitný ostrov. Dunajskú Stredu naštartoval parádnym gólom Ramadan

Niké liga - 4. kolo
Komárno - Dunajská Streda 0:3 (0:1)
Góly: 9. a 72. Ramadan, 65. Gagua
Rozhodcovia: Gemzický - Štrbo, Straka, ŽK: Šimko, Palán, Špiriak, Žák
Diváci: 5056
Komárno: Pindroch - Špiriak (68. Gavrylenko), Kiss (12. Pillár), Šimko - Šmehyl (46. Krčík), Žák, Domonkos, Palán (68. Muritala) - Bayemi (25. Masaryk), Sylvestr, Bernát
DAC: Filipe - Trontelj, Blažek, Nemanič, Jukleröd (37. Kapanadze) - Ouro (81. Jenčuš), Bationo (59. Diongue) - Kabič (46. Owusu), Gagua, Ramadan (81. Sylla) - Trusa
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v nedeľňajšom zápase 4. kola Niké ligy na ihrisku KFC Komárno 3:0.
Na konte majú sedem bodov a figurujú na štvrtom mieste tabuľky, na vedúcu Trnavu strácajú tri body, no odohrali o duel menej.
Úvodný gól juhoslovenského derby strelil v 19. minúte Ramadan. V ďalšom priebehu prvého polčasu sa hral vyrovnaný duel a oba tímy si vypracovali niekoľko šancí.
Domáci tréner musel už do 25. minúty pristúpiť ku dvom vynútením zmenám, keď sa zranili Kiss i Bayemi.
Po zmene strán už dominovali hostia, ktorých poslal v 65. minúte do dvojgólového vedenia Gagua a v 72. upravil na konečných 3:0 opäť Ramadan, ktorý je so štyrmi presnými zásahmi najlepší strelec súťaže.