Komárno padlo v derby o Žitný ostrov. Dunajskú Stredu naštartoval parádnym gólom Ramadan

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól. (Autor: Facebook DAC 1904)
Sportnet, TASR|16. aug 2026 o 20:51
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Sýrsky reprezentant sa presadil aj po zmene strán.

Niké liga - 4. kolo

Komárno - Dunajská Streda 0:3 (0:1)

Góly: 9. a 72. Ramadan, 65. Gagua

Rozhodcovia: Gemzický - Štrbo, Straka, ŽK: Šimko, Palán, Špiriak, Žák

Diváci: 5056

Komárno: Pindroch - Špiriak (68. Gavrylenko), Kiss (12. Pillár), Šimko - Šmehyl (46. Krčík), Žák, Domonkos, Palán (68. Muritala) - Bayemi (25. Masaryk), Sylvestr, Bernát

DAC: Filipe - Trontelj, Blažek, Nemanič, Jukleröd (37. Kapanadze) - Ouro (81. Jenčuš), Bationo (59. Diongue) - Kabič (46. Owusu), Gagua, Ramadan (81. Sylla) - Trusa

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda zvíťazili v nedeľňajšom zápase 4. kola Niké ligy na ihrisku KFC Komárno 3:0.

Na konte majú sedem bodov a figurujú na štvrtom mieste tabuľky, na vedúcu Trnavu strácajú tri body, no odohrali o duel menej.

Úvodný gól juhoslovenského derby strelil v 19. minúte Ramadan. V ďalšom priebehu prvého polčasu sa hral vyrovnaný duel a oba tímy si vypracovali niekoľko šancí.

Domáci tréner musel už do 25. minúty pristúpiť ku dvom vynútením zmenám, keď sa zranili Kiss i Bayemi.

Po zmene strán už dominovali hostia, ktorých poslal v 65. minúte do dvojgólového vedenia Gagua a v 72. upravil na konečných 3:0 opäť Ramadan, ktorý je so štyrmi presnými zásahmi najlepší strelec súťaže.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
3
1
0
8:2
10
V
V
V
R
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
3
0
0
12:0
9
V
V
V
3
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
3
0
1
8:5
9
V
V
P
V
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
2
1
1
8:7
7
P
V
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
10:10
7
V
P
V
R
6
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
2
0
11:9
5
V
R
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
3
0
2
1
5:6
2
P
R
R
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
2
1
3:4
2
R
P
R
10
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
0
1
3
1:6
1
P
R
P
P
11
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
1
3
3:12
1
P
P
P
R
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
0
0
4
3:13
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
    Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda oslavujú gól.
    Komárno padlo v derby o Žitný ostrov. Dunajskú Stredu naštartoval parádnym gólom Ramadan
    dnes 20:51
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