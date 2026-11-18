Japonský člen Rady FIFA Kohzo Tašima pred dnešnou uzávierkou prihlášok potvrdil kandidatúru na šéfa svetového futbalu. Získal podporu piatich zväzov, konkrétne ich ale nemenoval.
Tašima, čestný predseda Japonskej asociácie JFA, je jedným z troch vyzývateľov kritizovaného súčasného predsedu Gianniho Infantina. Voľby sa uskutočnia o štyri mesiace 18. marca.
Infantino usiluje o znovuzvolenie do čela Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA, a to už na štvrté funkčné obdobie.
Od leta však čelí ostrej kritike okrem iného kvôli plánu predať súkromným investorom časť práv z majstrovstiev sveta, ktorý pod tlakom odvolal. Potom sa za spôsob, akým bol tento návrh predložený a prerokovaný, ospravedlnil.
Vo voľbách ho popri Tašimovi vyzvú zástupca Únie európskych futbalových asociácií (UEFA) Francúz Philippe Diallo a niekdajší švajčiarsky reprezentant Ramon Vega.
Šestdesiatosemročný Tašima je členom Rady FIFA od roku 2015. Povedal, že výzvu kandidovať prijal, aby sa FIFA mohla stať zdravšou a dôveryhodnejšou organizáciou.
"Predovšetkým považujem za nevyhnutné nastaviť riadne konanie a zabezpečiť, aby bola dôsledne dodržiavaná transparentnosť," dodal.
Ešte než Tašima oznámil úmysel uchádzať sa o najvyšší post, Ázijská konfederácia vyjadrila podporu Infantinovi. Uzávierka kandidatúr je dnes o polnoci. Voľby sa v marci uskutočnia v Rabate.