Kluby anglickej Premier League by mohli dostať zákaz účasti v súťažiach Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ak by zmeny v ich formáte poškodili domáci futbal.
V stredu to pred výborom britského parlamentu povedal predseda Nezávislého futbalového regulátora (IFR) David Kogan.
FIFA v lete 2025 prvýkrát usporiadala majstrovstvá sveta klubov s 32 účastníkmi. Viaceré ligy vrátane anglickej Premier League i hráčske odbory podnikli právne kroky pre dosah turnaja na ich súťaže a zdravie hráčov.
Pred ďalším ročníkom MS klubov sa už objavujú špekulácie o rozšírení na 48 tímov a hovorí sa aj o možnosti, že by sa turnaj v budúcnosti konal každé dva roky namiesto štyroch.
„Ak sa tieto súťaže zmenia, budeme musieť veľmi dôkladne posúdiť, aký vplyv majú na anglický futbal a jeho odolnosť.
Máme právomoci zasiahnuť? Áno, máme,“ vyhlásil Kogan podľa DPA. Na otázku, či tieto právomoci zahŕňajú aj možnosť zabrániť klubom v účasti, odpovedal: „Áno.“
Britský Zákon o riadení futbalu umožňuje regulátorovi označiť súťaž za zakázanú a zabrániť klubom v účasti.
IFR musí pri rozhodovaní posúdiť, či podujatie ohrozuje udržateľnosť domácich súťaží alebo klubov a či poškodzuje odkaz anglického futbalu.
Organizátorovi musí vopred oznámiť svoj zámer a poskytnúť mu najmenej 14 dní na vyjadrenie.