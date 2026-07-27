Do prípravy Bayernu sa pridali štyria Nemci. S tímom vycestujú aj do Ázie

Manuel Neuer.
Manuel Neuer. (Autor: TASR/AP)
TASR|27. júl 2026 o 16:28
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Harry Kane a Francúzi Michael Olise s Dayotom Upamecanom sa zapoja do prípravy až po návrate Bayernu.

Joshua Kimmich, Manuel Neuer, Aleksandar Pavlovič a Jonathan Tah sa v pondelok zapojili do prípravy futbalového Bayernu Mníchov na novú sezónu.

Kvarteto sa pripojilo k tímu úradujúceho šampióna Bundesligy takmer mesiac po neúspechu nemeckej repezentácie na MS 2026, na ktorých tím pod vedením kapitána Kimmicha prehral v šestnásťfinále s Paraguajom po rozstrele z 11 m.

Pred sústredením a sériou prípravných zápasov v Ázii (1.-8. augusta) bude mať tréner Bayernu Vincent Kompany k dispozícii už aj trio Konrad Laimer, Luis Díaz, Josip Stanišič.

Kapitán anglickej reprezentácie Harry Kane a Francúzi Michael Olise s Dayotom Upamecanom sa zapoja do prípravy až po návrate Bayernu z Ázie, pripomenula agentúra DPA.

Bavori odštartujú sezónu 22. augusta duelom o nemecký Superpohár proti Borussii Dortmund. O šesť dní neskôr ich čaká úvodný bundesligový súboj proti VfB Stuttgart.

Bundesliga

    Manuel Neuer.
    Manuel Neuer.
    Do prípravy Bayernu sa pridali štyria Nemci. S tímom vycestujú aj do Ázie
    dnes 16:28
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