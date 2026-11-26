Futbalista Bayernu Mníchov Joshua Kimmich ostro skritizoval komunikáciu svojho klubu ohľadom zdravotného stavu Jamala Musialu a označil ju za „úplne nepochopiteľnú.“
Kimmich sa na tému vyjadril po stredajšej prehre Bayernu v Lige majstrov 1:2 na trávniku Lille. Verejné komentáre popredných predstaviteľov bavorského klubu Uliho Hoenessa, Jana-Christiana Dreesena a Karla-Heinza Rummeniggeho boli podľa neho „absolútne neprípustné“ a „nezlučiteľné s tým, čo Bayern reprezentuje.“
V uplynulých týždňoch Hoeness, Dreesen a Rummenigge spochybňovali, či sa Musiala ešte niekedy vráti do formy, v akej bol pred stanovením diagnózy.
V sérii rozhovorov v priebehu dvoch týždňov tiež naznačili, že ak by sa tak nestalo, bolo by na mieste prehodnotiť predĺženie zmluvy, ktorú hráč podpísal v roku 2025. Stredopoliar trpí neurologickým ochorením spôsobujúcim absenčné záchvaty.
Na trávniku už dvakrát skolaboval v auguste a podľa medializovaných informácií skolaboval aj v pondelok 16. novembra na tréningu Bayernu. V stredu prišiel na ihrisko v 76. minúte.
Desaťnásobný majster Bundesligy Kimmich sa ako prvý verejne vyjadril k udalostiam z uplynulých týždňov.
„Vo všeobecnosti sa na tú situáciu treba pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Úplne chápem, že ani pre klub to nie je jednoduchá situácia,“ povedal podľa portálu The Athletic novinárom po zápase vo Francúzsku.
„Čo nechápem, je spôsob, akým sa to komunikuje. Nikdy by sa nemalo stať, aby sa niečo také odohrávalo na úkor hráča. Samozrejme, klub je vždy najvyššou prioritou a je väčší než my hráči, no stále nie je väčší než jednotlivec. Takéto výroky sú pre mňa absolútne neprípustné, nezodpovedá to duchu Bayernu. Aj v mojej vlastnej situácii bol klub skutočne veľmi, veľmi výnimočný. Takéto veci by sa jednoducho nikdy nemali stávať. Považujem to za úplne nepochopiteľné,“ dodal Kimmich.
Medzinárodná odborová organizácia profesionálnych futbalistov (FIFPRO) predtým v sobotu Bayernu vyčítala koordinovanú kampaň na vyvinutie tlaku na Musialu s cieľom upraviť novú zmluvu, ktorú podpísal minulý rok.
Bayern sa v utorok v sídle klubu stretol so zástupcami hráča, pričom v stredu oznámil, že rokovania boli „konštruktívne“ a že všetka ďalšia komunikácia bude „dôverná“.