Juventus bez ďalšieho hráča. Návrat stredopoliara sa očakáva až budúci rok

Taliansky futbalový klub Juventus Turín prišiel minimálne do konca roka o stredopoliara Khephrena Thurama, ktorý podstúpil operáciu pravého kolena.
Podľa talianskych médií sa do súťažného diania vráti najskôr až v roku 2027. Mimo je pritom už od konca minulého roka kvôli degenerácii chrupavky v kolene.
Podľa správ denníkov Gazzetta dello Sport a Sky Italia sa 25-ročný mladší brat hráča Interu Miláno Marcusa Thurama a syn bývalého francúzskeho obrancu Liliana Thurama musí pripraviť na absenciu dlhú minimálne štyri mesiace.
Khephren Thuram za dva roky v Juventuse odohral 70 zápasov v Serie A, strelil v nich šesť gólov. Do Talianska prišiel z francúzskeho tímu OGC Nice.
Juventus v sezóne 2025/2026 skončil v Serie A až na 6. priečke a nekvalifikoval sa do Ligy majstrov, predstaví sa "len" v Európskej lige. V novom ročníku vyhral zatiaľ oba doterajšie ligové stretnutia.