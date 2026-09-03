Juventus bez ďalšieho hráča. Návrat stredopoliara sa očakáva až budúci rok

Hráč Juventusu Turín Khephren Thuram (19) a Jude Bellingham z Realu Madrid počas osemfinálového zápasu Real Madrid - Juventus Turín na majstrovstvách sveta klubov.
Hráč Juventusu Turín Khephren Thuram (19) a Jude Bellingham z Realu Madrid počas osemfinálového zápasu Real Madrid - Juventus Turín na majstrovstvách sveta klubov. (Autor: TASR/AP)
SITA|3. sep 2026 o 16:09
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Stará dáma potvrdila, že Francúz vynechá niekoľko mesiacov.

Taliansky futbalový klub Juventus Turín prišiel minimálne do konca roka o stredopoliara Khephrena Thurama, ktorý podstúpil operáciu pravého kolena.

Podľa talianskych médií sa do súťažného diania vráti najskôr až v roku 2027. Mimo je pritom už od konca minulého roka kvôli degenerácii chrupavky v kolene.

Podľa správ denníkov Gazzetta dello Sport a Sky Italia sa 25-ročný mladší brat hráča Interu Miláno Marcusa Thurama a syn bývalého francúzskeho obrancu Liliana Thurama musí pripraviť na absenciu dlhú minimálne štyri mesiace.

Khephren Thuram za dva roky v Juventuse odohral 70 zápasov v Serie A, strelil v nich šesť gólov. Do Talianska prišiel z francúzskeho tímu OGC Nice.

Juventus v sezóne 2025/2026 skončil v Serie A až na 6. priečke a nekvalifikoval sa do Ligy majstrov, predstaví sa "len" v Európskej lige. V novom ročníku vyhral zatiaľ oba doterajšie ligové stretnutia.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Hráč Juventusu Turín Khephren Thuram (19) a Jude Bellingham z Realu Madrid počas osemfinálového zápasu Real Madrid - Juventus Turín na majstrovstvách sveta klubov.
    Hráč Juventusu Turín Khephren Thuram (19) a Jude Bellingham z Realu Madrid počas osemfinálového zápasu Real Madrid - Juventus Turín na majstrovstvách sveta klubov.
    Juventus bez ďalšieho hráča. Návrat stredopoliara sa očakáva až budúci rok
    dnes 16:09
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