Prevádzkový riaditeľ FIFA bol prepustený. Doplatil na otvorenú kritiku Infantina

Zhruba dva týždne po tom, čo prevádzkový riaditeľ Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA Kevin Lamour ostro kritizoval svojho šéfa Gianniho Infantina, vo funkcii skončil.
Informáciu denníka New York Times oficiálne potvrdili nemeckej agentúre SID predstavitelia federácie.
Lamour podrobil prezidenta FIFA Infantina kritike za jeho plán predať časť práv na majstrovstvá sveta súkromným investorom.
Prevádzkový riaditeľ okrem iného uviedol, že nápad bol "projektom jedného človeka", teda Infantina, a že pracovníci federácie boli "oklamaní" Infantinovou nedostatočnou otvorenosťou pri plánovaní projektu.
Bývalý Infantinov kolega z UEFA i FIFA zároveň vyhlásil, že očakáva, že vzhľadom na kritiku o svoju prácu príde. A to sa aj stalo.
"FIFA môže potvrdiť, že k 17. augustu 2026 ukončila spoluprácu s Kevinom Lamourom vo funkcii prevádzkového riaditeľa," uviedla FIFA.
Infantino vyvolal svojím plánom vlnu kritiky vo veľkej časti futbalovej komunity, ktorá neskončila ani po tom, ako od neho ustúpil. V marci chce usilovať o znovuzvolenie do funkcie.
Vymedzila sa proti nemu predovšetkým európska UEFA s podporou ázijskej konfederácie AFC a severoamerickej CONCACAF, podporili ho naopak zástupcovia Afriky a niekoľko národných federácií juhoamerickej CONMEBOL.