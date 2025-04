De Bruyneho prekvapil nezáujem City o jeho služby: Celý rok som nedostal žiadnu ponuku

V prebiehajúcej sezóne naskočil len do 19 duelov, v uplynulom období sa trápil so zraneniami. Denník The Guardian informoval o tom, že sa môže v lete presunúť do Saudskej Arábie alebo USA.

Podľa vlastných slov je však De Bruyne pripravený pokračovať aj na top úrovni. „Cítim, že mám čo odovzdať. Som otvorený všetkému,“ povedal posledný hráč, ktorý prišiel do City pred angažovaním trénera Pepa Guardiolu.