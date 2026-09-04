Posila z Aberdeenu si vybrala Žilinu. Zaujal ma herný štýl tímu, uviedol švédsky krídelník

Kenan Bilalovič
Kenan Bilalovič (Autor: mskzilina.sk)
TASR|4. sep 2026 o 16:27
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V žlto-zelenom drese pôsobiť formou hosťovania minimálne do konca tejto sezóny.

Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina posilnilo svoje rady o 21-ročného švédskeho krídelníka Kenana Bilalovića. Pod Dubeň prichádza zo škótskeho Aberdeenu.

Hráč s bosnianskymi koreňmi bude v žlto-zelenom drese pôsobiť formou hosťovania minimálne do konca tejto sezóny, pričom MŠK disponuje aj opciou na jeho trvalý prestup. Informovala o tom oficiálna webová stránka Žiliny.

Bilalovič strávil uplynulé tri sezóny vo farbách IFK Värnamo, kde zbieral skúsenosti v najvyššej švédskej súťaži. Súčasťou jeho futbalovej cesty bolo aj hosťovanie v Skövde AIK, odkiaľ sa následne odrazil k prestupu do škótskeho Aberdeenu.

Som plný očakávania a teším sa na to

Na pôsobenie v Žiline sa teší. „Štvrtok bol v dôsledku cestovania dosť dlhý, no dnes som už v Žiline, mám za sebou všetky formality a stihol som aj časť tréningu.

Som plný očakávania a teším sa na to, keď všetkých spoznám lepšie," uviedol pre klubový web.

K prvým rozhovorom so zástupcami Žiliny prišlo približne pred tromi týždňami.

Viem, ako dokáže Žilina rozvíjať mladých hráčov

„Predstavili mi svoje plány a potom už všetko išlo veľmi rýchlo. Mal som z toho dobrý pocit, preto som dnes tu.

Viem, ako dokáže Žilina rozvíjať mladých hráčov, a verím, že to môže fungovať aj v mojom prípade. Zaujal ma aj herný štýl tímu.

Pozeral som niekoľko posledných zápasov a páčilo sa mi, že mužstvo chce dominovať a hrať aktívne. Myslím si, že práve taký futbal mi vyhovuje."

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
4
1
1
15:12
13
V
V
V
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
5
4
1
0
17:2
13
V
V
V
V
R
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
6
4
1
1
13:5
13
P
V
V
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
4
0
1
15:3
12
P
V
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
3
1
2
10:12
10
R
P
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
1
3
5:7
7
V
V
P
R
P
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
2
1
3
9:15
7
P
P
P
V
V
8
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
5
1
3
1
14:13
6
R
P
V
R
R
9
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
1
2
2
7:11
5
V
P
P
R
R
10
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
6
1
1
4
6:15
4
R
V
P
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
6
0
3
3
6:11
3
R
P
P
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
4:15
1
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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