Posila z Aberdeenu si vybrala Žilinu. Zaujal ma herný štýl tímu, uviedol švédsky krídelník

Vedenie futbalového klubu MŠK Žilina posilnilo svoje rady o 21-ročného švédskeho krídelníka Kenana Bilalovića. Pod Dubeň prichádza zo škótskeho Aberdeenu.
Hráč s bosnianskymi koreňmi bude v žlto-zelenom drese pôsobiť formou hosťovania minimálne do konca tejto sezóny, pričom MŠK disponuje aj opciou na jeho trvalý prestup. Informovala o tom oficiálna webová stránka Žiliny.
Bilalovič strávil uplynulé tri sezóny vo farbách IFK Värnamo, kde zbieral skúsenosti v najvyššej švédskej súťaži. Súčasťou jeho futbalovej cesty bolo aj hosťovanie v Skövde AIK, odkiaľ sa následne odrazil k prestupu do škótskeho Aberdeenu.
Som plný očakávania a teším sa na to
Na pôsobenie v Žiline sa teší. „Štvrtok bol v dôsledku cestovania dosť dlhý, no dnes som už v Žiline, mám za sebou všetky formality a stihol som aj časť tréningu.
Som plný očakávania a teším sa na to, keď všetkých spoznám lepšie," uviedol pre klubový web.
K prvým rozhovorom so zástupcami Žiliny prišlo približne pred tromi týždňami.
Viem, ako dokáže Žilina rozvíjať mladých hráčov
„Predstavili mi svoje plány a potom už všetko išlo veľmi rýchlo. Mal som z toho dobrý pocit, preto som dnes tu.
Viem, ako dokáže Žilina rozvíjať mladých hráčov, a verím, že to môže fungovať aj v mojom prípade. Zaujal ma aj herný štýl tímu.
Pozeral som niekoľko posledných zápasov a páčilo sa mi, že mužstvo chce dominovať a hrať aktívne. Myslím si, že práve taký futbal mi vyhovuje."