Futbalový Arsenal zasiahla smutná správa. Doživotný prezident klubu zomrel

Vo veku 92 rokov zomrel Ken Friar, doživotný prezident anglického futbalového klubu Arsenal Londýn. V tejto pozícii bol šesť rokov a „gunners“ mu v utorok vzdajú hold. Informovala o tom agentúra DPA.
Friar sa narodil v auguste 1934 v Islingtone a svoje pôsobenie v klube začal ako 11-ročný na pozícii poslíčka po náhodnom stretnutí s trénerom Georgeom Allisonom.
V roku 1973 sa stal sekretárom a o desať rokov neskôr výkonným riaditeľom. Neskôr zohral kľúčovú úlohu pri sťahovaní „kanonierov“ z Highbury na Emirates Stadium (2006).
V roku 2000 mu za futbalové zásluhy udelili Rad Britského impéria (OBE) a v roku 2004 čestné občianstvo londýnskeho obvodu Islington.
Na jeho počesť budú mať hráči Arsenalu v utorňajšom zápase Ligy majstrov proti Lille čierne pásky. Ďalších pôct sa Friarova pamiatka dočká v sobotu v dueli proti Evertonu.
„Od nášho vzniku v roku 1886 viedlo klub vpred viacero inšpiratívnych ľudí, ale nikto nemal taký vplyv ako 'Pán Friar'.
Zanechal po sebe odkaz výnimočného života zasväteného službe klubu. Odkaz, ktorému sa určite už nikto nevyrovná,“ uviedol Arsenal vo svojom vyhlásení.