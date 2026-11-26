Vo veku 37 rokov zomrel bývalý švédsky futbalista Ken Fagerberg. Našli ho bez známok života na Faerských ostrovoch a neskôr to oznámili jeho rodine. "Bol to ten najláskavejší človek na svete a mal srdce zo zlata," povedal jeho otec Göran.
Futbalovú kariéru ukončil práve v spomenutej ostrovnej krajine a zostal tam žiť. Kedysi patril k veľkým talentom a výrazne na seba upozornil už vo veku 18 rokov v drese klubu Örgryte. Neskôr prestúpil do dánskeho FC Midtjylland a niekoľko sezón pôsobil v kluboch v Dánsku a Švédsku, než svoju kariéru zavŕšil na Faerských ostrovoch.
"Bol nesmierne talentovaný. Mohol to dotiahnuť oveľa ďalej, keby do toho vložil o niečo viac úsilia," dodal otec Göran.
Švédsky klub Örgryte, v ktorom Fagerberg pôsobil, smúti a v najbližšom zápase na ihrisku Degerforsu budú mať jeho hráči na rukávoch čierne pásky. Práve proti tomuto tímu strelil zosnulý futbalista svoj prvý gól za Örgryte – išlo o rozhodujúci zásah na 2:1 v úvodnom dueli sezóny 2007 v druhej najvyššej súťaži Superettan.
"Všetci očakávali, že Kenova kariéra bude úspešnejšia. Bol to skvelý chlap s trochu bohémskou dušou. Odišiel príliš, príliš skoro. Je to nesmierne tragické," uviedol mládežnícky tréner zosnulého futbalistu Henrik Svartborn.
Janne Carlsson bol trénerom prvého tímu v čase, keď útočník prenikol medzi seniorov. "Je to nesmierne smutné. Ken bol ako plyšový medvedík – dobrá, no stratená duša, ktorá sa občas dostala do nesprávnej spoločnosti. Cítim obrovský smútok. Sedím a plačem," priblížil.
"Po prvom tréningu sa ma pýtali, prečo s nami nebol už skôr. Vďaka svojej postave hral od samého začiatku ako skúsený profesionál. Najlepší bol vtedy, keď na ňom viseli dvaja obrancovia. Vo svojom prvom stretnutí strelil gól a rozbehol sa objať svojho otca. Bol to nesmierne krásny okamih," dodal Carlsson.
Pred niekoľkými rokmi Fagerberg v rozsiahlom rozhovore otvorene hovoril o svojom živote, ktorý poznačil boj so závislosťami. "Z určitých mesiacov si takmer nič nepamätám. V tom čase som žil veľmi divokým životom – za jediný večer som pokojne vypil desať pív," priznal.
Neskôr sa mu podarilo nájsť pevnú pôdu pod nohami na Faerských ostrovoch a nechať svoj starý život za sebou. Fagerberg hrával za švédsku reprezentáciu futbalistov do 19 rokov a raz nastúpil aj za výber do 21 rokov.