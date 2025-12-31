Najstarší profesionálny futbalista na svete. Japonec sa blíži k šesťdesiatke

Japonec Kazujoši Miura bude mať aj v budúcej sezóne prívlastok najstarší profesionálny futbalista na svete. Päťdesiatosemročný hráč podpísal nový kontrakt s treťoligovou Fukušimou United.
Miura mal v uplynulom ročníku zmluvu v tíme FC Jokohama a hosťoval v Atleticu Suzuka. Pred sebou má vstup do svojej 41. profesionálnej sezóny.
„Som šťastný, že môžem oznámiť príchod do Fukušimy a teším sa na novú výzvu. Moja vášeň pre futbal sa nikdy nezmení, ani s pribúdajúcim vekom.
Som veľmi vďačný za to, že budem môcť aj naďalej hrať s vášňou ako člen Fukušimy. Poďme spoločne napísať novú históriu,“ cituje The Athletic vyjadrenie Miuru.
„Kráľ Kazu“ odštartoval svoju profesionálnu kariéru v roku 1986 v brazílskom Santose, zahral si tiež v Austrálii, Taliansku a Chorvátsku.
Počas dlhoročného pôsobenia na trávnikoch sa bývalý reprezentant Japonska dočkal viacerých významných ocenení, ako menovanie do najlepšieho tímu v domácej J.League, či titul najužitočnejšieho hráča súťaže.