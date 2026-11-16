Weiss dáva šancu novým tváram. Zostava Slovenska proti Kazachstanu

Slovenskí futbaloví reprezentanti zľava Sebastian Nebyla a Tobiáš Pališčák
Slovenskí futbaloví reprezentanti zľava Sebastian Nebyla a Tobiáš Pališčák (Autor: TASR)
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Sportnet|16. nov 2026 o 15:00
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Pozrite si zostavy zápasu Kazachstan - Slovensko v C-divízii Ligy národov.

Slovenská futbalová reprezentácia dnes nastúpi do záverečného zápasu v 3. skupine C-divízie Ligy národov na pôde Kazachstanu.

Slováci nastúpia na stretnutie v pozmenenej zostave, pričom kouč Vladimír Weiss st. dal príležitosť viacerým hráčom zo širšieho kádra a novým tváram.

V bráne sa od úvodných minút predstaví Marek Rodák.

Obrannú štvoricu pred ním vytvoria Tobiáš Pališčák, skúsený Ľubomír Šatka, Dávid Krčík a Ivan Mesík.

V strede poľa dostane dôveru trojica hráčov v zložení Sebastián Nebyla, Peter Pokorný a Tomáš Rigo.

Ofenzívnu hru a útočnú formáciu rozostavenia povedú Erik Prekop a Róbert Boženík (9), ktorých v zostave doplní kapitán tímu Lukáš Haraslín.

Na lavičke náhradníkov budú pripravení zasiahnuť do hry Surovčík, Takáč, Marcelli, Bobček, Sauer, Strelec, Hranica, Kaprálik, Gajdoš, Trusa a Reis.

Zápas sa začína o 16.00 h a vysiela ho stanica Sport 1. Duel nájdete aj na streamovacej platforme Voyo.

Zostavy zápasu Kazachstan - Slovensko

Kazachstan: Pokatilov - Aširbek, Malyj, Žumachanov, Alip - Islamchan, Tapalov, Karaman, Vorogovskij - Česnokov, Kenžebek

Slovensko: Rodák - Pališčák, Šatka, Krčík, Mesík - Nebyla, Pokorný, Rigo - Prekop, Boženík, Haraslín

Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.

Liga národov - tabuľka 3. skupiny C-divízie

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Na snímke základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane v pondelok 16. novembra 2026. Dolný rad zľava Tomáš Rigo, Sebastian Nebyla, Róbert Boženík, Peter Pokorný a Lukáš Haraslín. Horný rad zľava Ivan Mesík, brankár Marek Rodák, Tobiáš Pališčák, Erik Prekop, Dávid Krčík a Ľubomír Šatka. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - Kazachstan - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - slovaciká - Slovensko - tretia - skupina
    Na snímke základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane v pondelok 16. novembra 2026. Dolný rad zľava Tomáš Rigo, Sebastian Nebyla, Róbert Boženík, Peter Pokorný a Lukáš Haraslín. Horný rad zľava Ivan Mesík, brankár Marek Rodák, Tobiáš Pališčák, Erik Prekop, Dávid Krčík a Ľubomír Šatka. FOTO TASR - Veronika Mihaliková - Kazachstan - šport - futbal - Liga - národov - C-divízia - slovaciká - Slovensko - tretia - skupina
    Fotogaléria zo zápasu Kazachstan - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
    dnes 16:31
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