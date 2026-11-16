Weiss dáva šancu novým tváram. Zostava Slovenska proti Kazachstanu

Slovenská futbalová reprezentácia dnes nastúpi do záverečného zápasu v 3. skupine C-divízie Ligy národov na pôde Kazachstanu.
- Program a výsledky Ligy národov 2026/2027: Kedy hrá Slovensko? (C-divízia, skupina 3)
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Slováci nastúpia na stretnutie v pozmenenej zostave, pričom kouč Vladimír Weiss st. dal príležitosť viacerým hráčom zo širšieho kádra a novým tváram.
V bráne sa od úvodných minút predstaví Marek Rodák.
Obrannú štvoricu pred ním vytvoria Tobiáš Pališčák, skúsený Ľubomír Šatka, Dávid Krčík a Ivan Mesík.
V strede poľa dostane dôveru trojica hráčov v zložení Sebastián Nebyla, Peter Pokorný a Tomáš Rigo.
Ofenzívnu hru a útočnú formáciu rozostavenia povedú Erik Prekop a Róbert Boženík (9), ktorých v zostave doplní kapitán tímu Lukáš Haraslín.
Na lavičke náhradníkov budú pripravení zasiahnuť do hry Surovčík, Takáč, Marcelli, Bobček, Sauer, Strelec, Hranica, Kaprálik, Gajdoš, Trusa a Reis.
Zápas sa začína o 16.00 h a vysiela ho stanica Sport 1. Duel nájdete aj na streamovacej platforme Voyo.
Zostavy zápasu Kazachstan - Slovensko
Kazachstan: Pokatilov - Aširbek, Malyj, Žumachanov, Alip - Islamchan, Tapalov, Karaman, Vorogovskij - Česnokov, Kenžebek
Slovensko: Rodák - Pališčák, Šatka, Krčík, Mesík - Nebyla, Pokorný, Rigo - Prekop, Boženík, Haraslín
Textový online prenos môžete sledovať na Sportnet.sk.