Boženík a Kaprálik skórovali, Rodák dvakrát inkasoval. Oznámkujte Slovákov po zápase s Kazachstanom

Základná jedenástka Slovenska pred zápasom s Kazachstanom.
Fotogaléria (13)
Základná jedenástka Slovenska pred zápasom s Kazachstanom. (Autor: TASR)
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Sportnet|16. nov 2026 o 17:59
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Oznámkujte slovenských futbalistov za výkon v Lige národov proti Kazachstanu.

Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v C-divízii Ligy národov na pôde Kazachstanu 2:2.

Pre zverencov trénera Vladimíra Weissa st. to bol posledný duel v skupine 3, v ktorej už pred duelom mali istotu prvého miesta a postupu do B-divízie.

V základnej zostave oproti domácemu duelu proti Faerským ostrovom nastalo až osem zmien, čo bolo vidno aj na hernom prejave mužstva.

Ako prvý sa strelecky presadil domáci Kazachstan, keď v 29. minúte Chesnokov prekonal bezmocného gólmana Mareka Rodáka.

Vyrovnanie prišlo v 56. minúte po hlavičke Róberta Boženíka, no Kazachstan poslal opäť do vedenia o 9 minút neskôr Vorogovskiy.

Fotogaléria zo zápasu Kazachstan - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane v pondelok 16. novembra 2026. Dolný rad zľava Tomáš Rigo, Sebastian Nebyla, Róbert Boženík, Peter Pokorný a Lukáš Haraslín. Horný rad zľava Ivan Mesík, brankár Marek Rodák, Tobiáš Pališčák, Erik Prekop, Dávid Krčík a Ľubomír Šatka.
Na snímke slovenskí futbalisti pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.
Na snímke hlavný tréner kazašskej futbalovej reprezentácie John van 't Schip (vpravo) pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.
Na snímke hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.
13 fotografií
Na snímke slovenský futbalista Erik Prekop reaguje v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke zľava slovenský futbalista Sebastian Nebyla a kazašský futbalista Dinmukhamed Karaman v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.Na snímke zľava slovenský futbalista Tobiáš Pališčák a kazašský futbalista Galymžan Kenžebek v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke sprava slovenský futbalista Erik Prekop a kazašský futbalista Jan Vorogovskij v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke futbalisti Kazachstanu sa tešia z prvého gólu v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke slovenský futbalista Sebastian Nebyla v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke slovenský futbalista Tomáš Rigo v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke sprava slovenský futbalista Lukáš Haraslín a kazašský futbalista Adilbek Žumachanov v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.Na snímke zľava Lukáš Haraslín (Slovensko), Arsen Aširbek a brankár Stas Pokatilov (obaja Kazachstan) v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.

Krátko po pobyte na ihrisku sa gólovo presadil aj David Strelec, no rozhodca jeho gól po konzultácii so systémom VAR neuznal pre ofsajd Boženíka.

Slováci mali v závere hernú prevahu, ktorú po rohovom kope využil parádnou strelou Adrián Kaprálik, ktorý vyrovnal na konečných 2:2.

Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Kazachstanu. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.

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