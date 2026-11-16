Boženík a Kaprálik skórovali, Rodák dvakrát inkasoval. Oznámkujte Slovákov po zápase s Kazachstanom

Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v C-divízii Ligy národov na pôde Kazachstanu 2:2.
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Pre zverencov trénera Vladimíra Weissa st. to bol posledný duel v skupine 3, v ktorej už pred duelom mali istotu prvého miesta a postupu do B-divízie.
V základnej zostave oproti domácemu duelu proti Faerským ostrovom nastalo až osem zmien, čo bolo vidno aj na hernom prejave mužstva.
Ako prvý sa strelecky presadil domáci Kazachstan, keď v 29. minúte Chesnokov prekonal bezmocného gólmana Mareka Rodáka.
Vyrovnanie prišlo v 56. minúte po hlavičke Róberta Boženíka, no Kazachstan poslal opäť do vedenia o 9 minút neskôr Vorogovskiy.
Krátko po pobyte na ihrisku sa gólovo presadil aj David Strelec, no rozhodca jeho gól po konzultácii so systémom VAR neuznal pre ofsajd Boženíka.
Slováci mali v závere hernú prevahu, ktorú po rohovom kope využil parádnou strelou Adrián Kaprálik, ktorý vyrovnal na konečných 2:2.
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