Slováci po postupe výkonom neoslnili. Remízu zachraňoval parádnym volejom Kaprálik

Na snímke sprava slovenský futbalista Lukáš Haraslín a kazašský futbalista Adilbek Žumachanov v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.
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Na snímke sprava slovenský futbalista Lukáš Haraslín a kazašský futbalista Adilbek Žumachanov v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko. (Autor: TASR)
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Sportnet, TASR|16. nov 2026 o 17:56
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Mužstvo pod vedením trénera Vladimíra Weissa stále neprehralo.

Liga národov - C-divízia, skupina 3

Kazachstan - Slovensko 2:2 (1:0)

Góly: 29. Česnokov, 65. Vorogovskij - 56. Boženík, 90.+5. Kaprálik.

Rozhodcovia: Aghajev - Zejnalov, Amirali (všetci Azer.), ŽK: Alip, Aširbek, Česnokov, Žumachanov - Mesík, Pokorný, Reis, Gajdoš

Kazachstan: Pokatilov - Aširbek (85. Žagorov), Malyj, Žumachanov, Alip - Islamchan (61. Al. Tujakbajev), Tapalov (85. Abiken), Karaman (61. Az. Tujakbajev), Vorogovskij - Česnokov, Kenžebek (76. Bekbolat)

Slovensko: Rodák - Pališčák (86. Kaprálik), Šatka, Krčík, Mesík - Nebyla (46. Reis), Pokorný (76. Strelec), Rigo (46. Gajdoš) - Prekop (69. Marcelli), Boženík, Haraslín

Slovenská futbalová reprezentácia remizovala v pondelňajšom záverečnom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov na pôde Kazachstanu 2:2.

V tomto ročníku tak neprehrali, pričom prvé miesto a zároveň priamy postup do B-divízie si zaistili s predstihom, keď v piatok taktiež remizovali s Faerskými ostrovmi 2:2. 

Slováci tak majú so súperom zo strednej Ázie po jednej výhre a remíze, dvakrát prehrali. V septembri si s ním na domácej pôde v silnejšej zostave s oporami poradili 2:1.

Skupinu vyhrali s dvanástimi bodmi pred Faerčanmi. Kazachstan naopak nebodoval v tomto ročníku naplno ani raz, získal tri body a skončil posledný. Na triumf v ostrom zápase čaká vyše roka.

Fotogaléria zo zápasu Kazachstan - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane v pondelok 16. novembra 2026. Dolný rad zľava Tomáš Rigo, Sebastian Nebyla, Róbert Boženík, Peter Pokorný a Lukáš Haraslín. Horný rad zľava Ivan Mesík, brankár Marek Rodák, Tobiáš Pališčák, Erik Prekop, Dávid Krčík a Ľubomír Šatka.
Na snímke slovenskí futbalisti pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.
Na snímke hlavný tréner kazašskej futbalovej reprezentácie John van 't Schip (vpravo) pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.
Na snímke hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.
13 fotografií
Na snímke slovenský futbalista Erik Prekop reaguje v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke zľava slovenský futbalista Sebastian Nebyla a kazašský futbalista Dinmukhamed Karaman v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.Na snímke zľava slovenský futbalista Tobiáš Pališčák a kazašský futbalista Galymžan Kenžebek v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke sprava slovenský futbalista Erik Prekop a kazašský futbalista Jan Vorogovskij v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke futbalisti Kazachstanu sa tešia z prvého gólu v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke slovenský futbalista Sebastian Nebyla v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke slovenský futbalista Tomáš Rigo v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke sprava slovenský futbalista Lukáš Haraslín a kazašský futbalista Adilbek Žumachanov v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.Na snímke zľava Lukáš Haraslín (Slovensko), Arsen Aširbek a brankár Stas Pokatilov (obaja Kazachstan) v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.

Priebeh zápasu Kazachstan - Slovensko

I. polčas:

V úvode dostali domáci šancu v podobe priameho kopu s ktorým si poradila slovenská obrana.

Na druhej strane mal príležitosť Boženík, ale pred bránkou nestihol prízemný center Nebylu.

Slovákom sa darilo dostávať do šestnástky, no protihráči boli silní v súbojoch, za ktoré rozhodca Aghajev nenaradil penaltu.

FOTO: Štatistiky zápasu Kazachstan - Slovensko

Štatistiky podľa portálu Sofascore zápasu Kazachstan - Slovensko.
Štatistiky podľa portálu Sofascore zápasu Kazachstan - Slovensko. (Autor: Sofascore)

Ako prvý udrel v 29. minúte Kazachstan, keď si Kenžebek potiahol loptu po ľavom krídle a zo úrovne bránky prihral pod seba Česnokovi. Ten prekonal Rodáka prudkou strelou.

O necelých desať minút prišla ďalšia nádejná akcia domácich, ktorú slovenský gólman zlikvidoval.

Útočiaci Aširbek však napriek tomu pokračoval v hre, z čoho vznikla potýčka a z nej po jednej žltej karte na oboch stranách. 

II. polčas:

V polčase pristúpil Weiss k dvom striedaniam v strede poľa, no hneď po prestávke musel Mesík zastúpiť Rodáka pri strele Kenžebeka.

Slováci udreli o zhruba desať minút neskôr, keď poslal Krčík center na Boženíka, ktorý prekonal Pokatilova hlavičkou.

Po hodine hry pristúpil k dvom striedaniam v strede poľa aj domáci tréner Van 't Schip a jeho tím išiel do vedenia do piatich minút.

Vorogovskij využil chaos po akcii svojho tímu, nabehol si na voľnú loptu a nedal Rodákovi šancu. Zápas sa zdal byť rozhodnutý, keď udrel v závere striedajúci Kaprálik z voleja.

Svoj tím ofenzívne nabudil, no ďalší gól už nepadol. Blízko k nemu mal striedajúci Marcelli, ale zoči-voči brankárovi neuspel.

Hlasy po zápase

Lukáš Haraslín, kapitán SR: „Chalani, ktorí dnes nastúpili po prvý raz v základe si splnili robotu a klobúk dolu pred nimi, Škoda, lebo sa hralo hore-dolu a mali sme viac šancí. Mohli sme aj zvíťaziť, škoda, že sa to nepodarilo.“

Tobiáš Pališčák, obranca SR: „Bol to náročný zápas, súper bol organizovaní a chcel vyhrať. Išli si za tým, bolo to ťažké, hralo sa hore-dolu. Myslím si, že remíza je spravodlivá.“ 

Róbert Boženík, autor gólu SR: „Náročný zápas, chýbalo nám veľa hráčov. Dostali šancu iní, mladí, bolo to náročné. Ale na to, že sme hrali v omladenej zostave, sme nehrali zle, hoci chyby tam boli. Oni hrali na brejky, na to nás tréner pripravoval, ale my sme ukázali futbalovú kvalitu. Škoda Ninovej šance, mohli sme ísť domov šťastnejší.“

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