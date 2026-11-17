Slovenskí futbaloví reprezentanti remizovali v C-divízii Ligy národov na pôde Kazachstanu 2:2.
Pre zverencov trénera Vladimíra Weissa st. to bol posledný duel v skupine 3, v ktorej už pred duelom mali istotu prvého miesta a postupu do B-divízie.
V základnej zostave oproti domácemu duelu proti Faerským ostrovom nastalo až osem zmien, čo bolo vidno aj na hernom prejave mužstva.
Zo Slovákov najviac zaujal Adrián Kaprálik, ktorý strelil vyrovnávajúci gól v nadstavenom čase.
Vyššie známky dostali aj kapitán Lukáš Haraslín či nováčik v tíme Ludovit Reis. O niečo nižšie hodnotenie dostal brankár Marek Rodák.
Najhoršiu známku dostali Nino Marcelli aj Dávid Strelec, nízke hodnotenie dostal aj Tomáš Rigo.