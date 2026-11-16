Bodka za Ligou národov. Kde sledovať zápas Kazachstan - Slovensko? (TV program)

Hráči Slovenska sa tešia s fanúšikmi
Hráči Slovenska sa tešia s fanúšikmi (Autor: TASR)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet|16. nov 2026 o 07:50
ShareTweet0

Pozrite si TV program zápasu Kazachstan - Slovensko v C-divízii Ligy národov.

Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá záverečný zápas C-divízie Ligy národov 2026/2027.

Posledné vystúpenie v rámci C-divízie čaká Slovákov na ihrisku Kazachstanu. Duel sa začína výkopom o 16:00, v priamom prenose ho odvysiela televízia Sport 1 a dostupný bude aj na platforme Voyo.

Keďže zverenci kormidelníka Vladimíra Weissa majú miestenku vo vyššej B-divízii už bezpečne vo vrecku, kouč dal najavo, že do duelu pošle pozmenenú základnú jedenástku.

Kde sledovať Ligu národov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pôjde už o štvrtú vzájomnú konfrontáciu oboch krajín. Bilancia zatiaľ hovorí v prospech stredoázijského výberu, ktorý sa tešil z víťazstva dvakrát, kým Slováci uspeli len v jednom prípade.

Oba neúspechy pritom pochádzajú z ročníka 2022/2023, keď sa z postupu do „béčka“ tešili práve Kazachovia.

Tentoraz sú však karty rozdané presne naopak. Domáci uzatvárajú tabuľku na poslednej štvrtej priečke a o postup už nemôžu zabojovať.

Za bežných okolností by im hrozil zostup, avšak vďaka pripravovanej zmene formátu súťaže sa nemusia obávať vypadnutia – najnižšia D-divízia totiž zanikne a jej účastníci sa od sezóny 2028/2029 automaticky presunú o poschodie vyššie.

Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia
    Tréner českej futbalovej reprezentácie Santi Denia
    Lekcia svetového futbalu. Čechov zostup nezlomil, Denia vidí kľúč k zlepšeniu
    dnes 08:43
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Bodka za Ligou národov. Kde sledovať zápas Kazachstan - Slovensko? (TV program)