Bodka za Ligou národov. Kde sledovať zápas Kazachstan - Slovensko? (TV program)

Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá záverečný zápas C-divízie Ligy národov 2026/2027.
Posledné vystúpenie v rámci C-divízie čaká Slovákov na ihrisku Kazachstanu. Duel sa začína výkopom o 16:00, v priamom prenose ho odvysiela televízia Sport 1 a dostupný bude aj na platforme Voyo.
Keďže zverenci kormidelníka Vladimíra Weissa majú miestenku vo vyššej B-divízii už bezpečne vo vrecku, kouč dal najavo, že do duelu pošle pozmenenú základnú jedenástku.
Pôjde už o štvrtú vzájomnú konfrontáciu oboch krajín. Bilancia zatiaľ hovorí v prospech stredoázijského výberu, ktorý sa tešil z víťazstva dvakrát, kým Slováci uspeli len v jednom prípade.
Oba neúspechy pritom pochádzajú z ročníka 2022/2023, keď sa z postupu do „béčka“ tešili práve Kazachovia.
Tentoraz sú však karty rozdané presne naopak. Domáci uzatvárajú tabuľku na poslednej štvrtej priečke a o postup už nemôžu zabojovať.
Za bežných okolností by im hrozil zostup, avšak vďaka pripravovanej zmene formátu súťaže sa nemusia obávať vypadnutia – najnižšia D-divízia totiž zanikne a jej účastníci sa od sezóny 2028/2029 automaticky presunú o poschodie vyššie.
Zápas bude možné sledovať aj prostredníctvom textového online prenosu na webe Sportnet.sk.