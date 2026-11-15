Weiss hovoril najprv po rusky. Je to ako hrať proti svojim, vravel pred zápasom s Kazachmi

Posledný zápas v C-divízii Ligy národov bude pre trénera slovenskej reprezentácie Vladimíra Weissa špecifický.
Slováci sa v pondelok o 16.00 slovenského času predstavia v Astana Aréne proti Kazachstanu.
V tejto krajine tréner Weiss pôsobil tri roky, keď v období od roku 2012 do 2015 trénoval Kajrat Almaty.
Weiss tu získal trofej
„Hráte proti svojim. Keď som trénoval Gruzínsko a hral som proti Slovensku priateľský zápas, bol to najťažší zápas v mojom živote.
Ak hráte tam, kde ste predtým pôsobili, vždy to má emóciu,“ vravel tréner Weiss na predzápasovej tlačovej konferencii.
Na nej najprv hovoril po rusky, keď odpovedal na otázky domácich novinárov. Jeden z nich ho vítal slovami: „Opäť vás rád vidím po rokoch v Astane a som vám vďačný za váš vrelý vzťah a teplo, ktoré ste tu zanechali.“
Tréner Slovenska sa teší na stretnutie s bývalými zverencami.
„Veľmi dobre poznám takmer polovicu kazašského tímu. Mnohí chlapci prešli mojimi rukami na klubovej úrovni v Kajrate Almaty, preto poznám ich kvality,“ povedal.
VIDEO: Tréner Vladimír Weiss pred zápasom Kazachstan - Slovensko
Astana Aréna má kapacitu 30 000 divákov, očakáva sa, že príde 13 000 fanúšikov.
Tréner Weiss už na tomto štadióne zažil aj zápas pred vypredaným hľadiskom.
„Hrali sme tu s Kajratom finále pohára. Aréna bola vypredaná a porazili sme Astanu doma. Bol tu aj prezident Nazarbajev, on odovzdával trofej, čiže aj s ním sme si podali ruky,“ zaspomínal si kouč národného mužstva.
„Za mojich čias tu bolo veľa dobrých zahraničných hráčov, mali dobré finančné podmienky, takže to bola ťažká liga,“ podčiarkol.
Kto vyskočí ako Prekop?
Slováci už majú isté prvé miesto v skupine a v tejto edícii Ligy národov ešte neprehrali. Kazachstan skončí bez ohľadu na výsledok posledného zápasu na poslednom mieste. Zatiaľ má na konte iba dva body za dve remízy.
„Kazachstan mal zápasy, v ktorých nehral tak zle, ako by naznačoval výsledok. Chýba im niekoľko kľúčových hráčov, ktorí sú zranení,“ poznamenal Weiss.
„Očakávam ťažký, zložitý zápas plný emócií, pretože domáci sa budú chcieť ukázať,“ doplnil.
VIDEO: Erik Prekop pred zápasom Kazachstan -Slovensko
Slovenskej reprezentácii chýba viacero kľúčových hráčov. Okrem zranených Stanislava Lobotku, Tomáša Suslova, Lea Sauera, Adama Oberta či Denisa Vavra, ktorí neboli k dispozícii ani na prvý zápas v rámci novembrového asociačného termínu, tréner dal po zápase s Faerskými ostrovmi voľno aj ďalším siedmim hráčom.
Do Astany necestovali Milan Škriniar, Dávid Hancko, Dominik Greif, Ondrej Duda, Matúš Bero, Albert Rusnák a Martin Valjent, ktorý by nemohol nastúpiť pre trest za žlté karty.
„Prakticky chýba celá prvá jedenástka. Šancu dostanú mladší hráči a hráči z lavičky. Predstavujem si to tak ako v prípade Erika Prekopa, že si chytia svoju šancu za pačesy,“ zdôraznil Weiss.
Útočník Górniku Zabrze hral v piatok v Košiciach proti Faerčanom prvý raz v základnej zostave, navyše na preňho nezvyčajnom poste, no dal gól a tréner ho označil za najlepšieho hráča zápasu.
„Nie je to jednoduché, keď hráte s novými hráčmi pokope, ale budeme mať lepší bežecký výkon, ako sme mali v zápase s Faerskými ostrovmi.
Ten nebol vydarený zápas, aj keď sme postúpili, lebo som sa viac-menej netrafil do zostavy. Hralo veľa technických hráčov a dnes musíte viac behať,“ podčiarkol tréner.
Krytý štadión, umelá tráva
Astana privítala slovenský tím ľahkým snežením a teplotami tesne pod nulou. Na štadióne však nebudú mrznúť hráči ani diváci.
Astana Aréna má totiž strechu, ktorá je v zimných mesiacoch zatiahnutá. Hrá sa na umelej tráve.
„Nie všetci sa na takom povrchu vedia dobre pohybovať, takže uvidíme, ako zvládneme tréning, a podľa toho určím aj zostavu,“ vravel Weiss.
„My sme síce vyhrali skupinu, ale neprišli sme sem na priateľský zápas,“ zdôraznil.
„Spokojný budem, keď tu vyhráme alebo podáme aspoň taký dobrý výkon, na ktorý máme, a keď vyskočia niektorí hráči, čo doteraz tú šancu nedostali, do základnej zostavy,“ uzavrel reprezentačný tréner.