Slovensko stále neprehralo po návrate Weissa na lavičku. Tabuľka 3. skupiny C-divízie Ligy národov

Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou posledný šiesty zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
Zverenci trénera Weissa remizovali v Kazachstane s domácou reprezentáciou 2:2.
Slováci mali už pred posledným zápasom v Kazachstane istotu prvého miesta a postupu do B-divízie.
Fotogaléria zo zápasu Kazachstan - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Po pondelkovej remíze tak nakoniec skončili na počte 12 bodov, druhé Faerské ostrovy nazbierali bodov 8.
Na tretej priečke so 7 bodmi skončilo Moldavsko a tabuľku uzatvoril práve posledný súper slovenskej reprezentácie Kazachstan so ziskom troch bodov.
Pozrite si tabuľku skupiny 3 C-divízie Ligy národov.