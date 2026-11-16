Slovensko stále neprehralo po návrate Weissa na lavičku. Tabuľka 3. skupiny C-divízie Ligy národov

Na snímke hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss.
Fotogaléria (13)
Na snímke hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss. (Autor: TASR)
Pridať ako preferovaný zdroj na GoogleZobrazujte si správy zo Sportnet.sk v Google častejšie a viditeľnejšie
Sportnet|16. nov 2026 o 18:00
ShareTweet0

Pozrite si tabuľku 3. skupiny C-divízie Ligy národov po zápase Kazachstan - Slovensko.

Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou posledný šiesty zápas v rámci 3. skupiny C-divízie Ligy národov.

Zverenci trénera Weissa remizovali v Kazachstane s domácou reprezentáciou 2:2.

Slováci mali už pred posledným zápasom v Kazachstane istotu prvého miesta a postupu do B-divízie.

Fotogaléria zo zápasu Kazachstan - Slovensko v Lige národov (C-divízia, skupina 3)
Na snímke základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane v pondelok 16. novembra 2026. Dolný rad zľava Tomáš Rigo, Sebastian Nebyla, Róbert Boženík, Peter Pokorný a Lukáš Haraslín. Horný rad zľava Ivan Mesík, brankár Marek Rodák, Tobiáš Pališčák, Erik Prekop, Dávid Krčík a Ľubomír Šatka.
Na snímke slovenskí futbalisti pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.
Na snímke hlavný tréner kazašskej futbalovej reprezentácie John van 't Schip (vpravo) pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.
Na snímke hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss pred duelom 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.
13 fotografií
Na snímke slovenský futbalista Erik Prekop reaguje v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke zľava slovenský futbalista Sebastian Nebyla a kazašský futbalista Dinmukhamed Karaman v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.Na snímke zľava slovenský futbalista Tobiáš Pališčák a kazašský futbalista Galymžan Kenžebek v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke sprava slovenský futbalista Erik Prekop a kazašský futbalista Jan Vorogovskij v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke futbalisti Kazachstanu sa tešia z prvého gólu v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke slovenský futbalista Sebastian Nebyla v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke slovenský futbalista Tomáš Rigo v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko v Astane.Na snímke sprava slovenský futbalista Lukáš Haraslín a kazašský futbalista Adilbek Žumachanov v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.Na snímke zľava Lukáš Haraslín (Slovensko), Arsen Aširbek a brankár Stas Pokatilov (obaja Kazachstan) v dueli 3. skupiny C-divízie Ligy národov Kazachstan – Slovensko.

Po pondelkovej remíze tak nakoniec skončili na počte 12 bodov, druhé Faerské ostrovy nazbierali bodov 8.

Na tretej priečke so 7 bodmi skončilo Moldavsko a tabuľku uzatvoril práve posledný súper slovenskej reprezentácie Kazachstan so ziskom troch bodov.

Pozrite si tabuľku skupiny 3 C-divízie Ligy národov.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Faerské ostrovy
    Faerské ostrovy
    Prvý triumf prišiel v pravý čas. Faerské ostrovy preskočili Moldavsko a vybojovali si baráž
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Reprezentácie»Liga národov»Slovensko stále neprehralo po návrate Weissa na lavičku. Tabuľka 3. skupiny C-divízie Ligy národov