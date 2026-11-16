ONLINE: Kazachstan - Slovensko dnes, Liga národov LIVE (C-divízia, 3. skupina)

Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá záverečný zápas C-divízie Ligy národov 2026/2027. V skupine 3 čelí futbalistom Kazachstanu.
Slováci majú po piatich zápasoch na konte 11 bodov a s určitosťou obsadia v tabuľke prvé miesto zaručujúce postup do B-divízie.
Kde sledovať zápas Kazachstan - Slovensko?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Kazachstan - Slovensko (futbal, Liga národov, C-divízia, 3. skupina, výsledky, pondelok, naživo)
Liga národov UEFA - Liga C Skupina 3 2026/2027
16.11.2026 o 16:00
Kazachstan
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Ligy národov UEFA, keď sa v rámci posledného skupinového zápasu postaví proti sebe Kazachstan a Slovensko.
Zverenci Vladimíra Weissa st. vycestovali na posledný súboj do ďalekého Kazachstanu, ktoré sa pokúsi ukončiť svoje štvorročné čakanie na víťazstvo v tejto súťaži. Slovenskí reprezentanti si pritom zabezpečilo víťazstvo v skupine už v poslednom kole, keď v Košiciach remizovali s Faerskými ostrovmi 2:2. Do tabuľky si pritom dokázali pripísal celkovo 11 bodov za 3 výhry a 2 remízy, naopak náš dnešný súper má na konte iba 2 body, keď okrem 3 prehier zaznamenal aj 2 remízy – v oboch prípadoch proti Faerským ostrovom.
Po zabezpečenom postupe do Ligy B v rámci Ligy národov sa tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss rozhodol udeliť voľno niekoľkým hráčom, ktorí tak do Kazachstanu nevycestovali. Ide o mená ako Milan Škriniar, Dávid Hancko, Ondrej Duda, Matúš Bero, Dominik Greif, Albert Rusnák a Martin Valjent.
Zverenci Vladimíra Weissa st. vycestovali na posledný súboj do ďalekého Kazachstanu, ktoré sa pokúsi ukončiť svoje štvorročné čakanie na víťazstvo v tejto súťaži. Slovenskí reprezentanti si pritom zabezpečilo víťazstvo v skupine už v poslednom kole, keď v Košiciach remizovali s Faerskými ostrovmi 2:2. Do tabuľky si pritom dokázali pripísal celkovo 11 bodov za 3 výhry a 2 remízy, naopak náš dnešný súper má na konte iba 2 body, keď okrem 3 prehier zaznamenal aj 2 remízy – v oboch prípadoch proti Faerským ostrovom.
Po zabezpečenom postupe do Ligy B v rámci Ligy národov sa tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss rozhodol udeliť voľno niekoľkým hráčom, ktorí tak do Kazachstanu nevycestovali. Ide o mená ako Milan Škriniar, Dávid Hancko, Ondrej Duda, Matúš Bero, Dominik Greif, Albert Rusnák a Martin Valjent.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.