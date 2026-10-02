Moldavci sa dočkali prvého víťazstva. Kazachom zasadili ranu v úvode druhého polčasu

Liga národov - 3. skupina C-divízie
Kazachstan - Moldavsko 1:2 (0:1)
Góly: 64. Alip – 45.+1 Clescenco, 50. Popescu
Rozhodcovia: Barbu – Grigoriou, Bucsi (všetci Rum.)
ŽK: Kenžebek, Vorogovskij (obaja Kaz.)
Kazachstan: Zaruckij – Jerlanov (74. Malyj), Alip, Vorogovskij – Mrynskij (66. Žagorov), Karaman, Islamchan, Orazov (46. Tapalov), Astanov (46. Tujakbaev) – Karimov (59. Šušenačev), Kenžebek.
Moldavsko: Celeadnic – Revenco (86. David), Baboglo, Iovu, Gherasimencov, Reabciuk (76. Ștefan) – Fratea (46. Motpan), Rața (86. Dumbravanu), Perciun – Clescenco (59. Stina), Popescu
Futbalisti Moldavska zvíťazili v Astane nad domácim Kazachstanom 2:1 v piatkovom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov.
V „slovenskej“ skupine dosiahli prvé víťazstvo a po troch zápasoch majú na konte štyri body.
Reprezentanti Kazachstanu sú v priebežnej tabuľke na poslednom štvrtom mieste s jedným bodom.
Slovenských reprezentantov, ktorí sú s plným počtom šesť bodov na čele skupiny, čakal v piatok od 20.45 súboj na Faerských ostrovoch. Po ňom odohrajú v utorok 6. októbra v Kišiňove duel proti domácemu Moldavsku.
Prvý polčas priniesol vyrovnané dianie a spokojnejší boli po ňom hostia. V nadstavenom čase ich poslal do vedenia Clescenco, ktorý sa dostal k lopte po chybe domácich v defenzíve a nevydarenom odkope - 0:1.
Krátko po zmene strán poslal Perciun loptu z rohového kopu na Popescua a ten hlavou upravil na 0:2.
Kazachov vrátil do zápasu Alip, ktorý v 64. minúte hlavičkou usmernil do brány center Islamchana a znížil na 1:2.
Domáci sa snažili vyrovnať, hrali častejšie s loptou, no obrana Moldavcov ich nepustila do vyloženej šance.