Moldavci sa dočkali prvého víťazstva. Kazachom zasadili ranu v úvode druhého polčasu

Hráči základnej jedenástky Kazachstanu.
Hráči základnej jedenástky Kazachstanu. (Autor: TASR)
TASR|2. okt 2026 o 18:16
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Reprezentanti Kazachstanu sú v priebežnej tabuľke na poslednom štvrtom mieste.

Liga národov - 3. skupina C-divízie

Kazachstan - Moldavsko 1:2 (0:1)

Góly: 64. Alip – 45.+1 Clescenco, 50. Popescu

Rozhodcovia: Barbu – Grigoriou, Bucsi (všetci Rum.)

ŽK: Kenžebek, Vorogovskij (obaja Kaz.)

Kazachstan: Zaruckij – Jerlanov (74. Malyj), Alip, Vorogovskij – Mrynskij (66. Žagorov), Karaman, Islamchan, Orazov (46. Tapalov), Astanov (46. Tujakbaev) – Karimov (59. Šušenačev), Kenžebek.

Moldavsko: Celeadnic – Revenco (86. David), Baboglo, Iovu, Gherasimencov, Reabciuk (76. Ștefan) – Fratea (46. Motpan), Rața (86. Dumbravanu), Perciun – Clescenco (59. Stina), Popescu

Futbalisti Moldavska zvíťazili v Astane nad domácim Kazachstanom 2:1 v piatkovom zápase 3. skupiny C-divízie Ligy národov.

V „slovenskej“ skupine dosiahli prvé víťazstvo a po troch zápasoch majú na konte štyri body.

Reprezentanti Kazachstanu sú v priebežnej tabuľke na poslednom štvrtom mieste s jedným bodom.

Slovenských reprezentantov, ktorí sú s plným počtom šesť bodov na čele skupiny, čakal v piatok od 20.45 súboj na Faerských ostrovoch. Po ňom odohrajú v utorok 6. októbra v Kišiňove duel proti domácemu Moldavsku.

Prvý polčas priniesol vyrovnané dianie a spokojnejší boli po ňom hostia. V nadstavenom čase ich poslal do vedenia Clescenco, ktorý sa dostal k lopte po chybe domácich v defenzíve a nevydarenom odkope - 0:1.

Krátko po zmene strán poslal Perciun loptu z rohového kopu na Popescua a ten hlavou upravil na 0:2.

Kazachov vrátil do zápasu Alip, ktorý v 64. minúte hlavičkou usmernil do brány center Islamchana a znížil na 1:2.

Domáci sa snažili vyrovnať, hrali častejšie s loptou, no obrana Moldavcov ich nepustila do vyloženej šance.

Liga národov - tabuľka C-divízie skupiny 3

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Reprezentácie

Hráči základnej jedenástky Kazachstanu.
Hráči základnej jedenástky Kazachstanu.
Moldavci sa dočkali prvého víťazstva. Kazachom zasadili ranu v úvode druhého polčasu
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