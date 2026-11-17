Zápas proti Slovensku v Lige národov bol pre trénera Johna van 't Schipa posledný na lavičke futbalovej reprezentácie Kazachstanu.
Kazašský zväz (KFF) sa rozhodol s holandským koučom nepredĺžiť zmluvu.
„Johnovi vyprší kontrakt na konci tohto týždňa. Neplánujeme s ním pokračovať v spolupráci,“ uviedol v utorok pre kazašské médiá generálny sekretár KFF Scott Munn.
Šesťdesiatdvaročný tréner viedol Kazachov iba tri mesiace. V Lige národov získal s mužstvom tri remízy - dve proti Faerským ostrovom a jednu v pondelok v domácom zápase proti Slovensku (2:2).
Okrem toho si pripísal dve prehry s Moldavskom a jednu so Slovenskom. Kazachstan obsadil v 3. skupine C-divízie LN posledné 4. miesto.
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