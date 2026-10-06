Faerčania pokračujú v sérii remíz, s Kazachstanom dvakrát neudržali vedenie

Liga národov - 3. skupina C-divízie
Kazachstan - Faerské ostrovy 2:2 (0:1)
Góly: 68. Malij, 76. Alip - 22. Knudsen, 63. Turi, ČK: 85. Malij - 65. Agnarsson po druhej ŽK
Kazachstan: Anarbekov – Kasym, Malij, Alip – Žagorov (73. Amir), Kuat, Žukov (73. Bekbolat), Basmanov (46. Vorogovskij) - Samorodov, Islamchan (87. Astanov) – Karimov (46. Šušenačev)
Faerské ostrovy: Lamhauge - Faerö, Vatnhamar, Vatnsdal (53. Chukwudi) - Danielsen, Turi, Bartalíd, Agnarsson - Samuelsen (82. Kallsberg), Knudsen (69. Davidsen), Sörensen (82. Hellisdal)
Futbalisti Faerských ostrovov remizovali aj vo svojom štvrtom vystúpení v C-divízii Ligy národov.
V Kazachstane prišli v utorok o dvojgólové vedenie a po remíze 2:2 majú na druhom mieste „slovenskej“ 3. skupiny na konte štyri body, o tri menej ako vedúce Slovensko.
Zverenci Vladimíra Weissa st. si mohli upevniť pozíciu lídra skupiny vo večernom zápase proti Moldavsku (20.45 h). Kazachstan získal druhý bod a je posledný.
Domáci nastúpili vo výrazne pozmenenej zostave v porovnaní s duelom proti Moldavsku (1:2). Do šatní šli šťastnejší hosťujúci hráči, ktorých poslal v 22. minúte do vedenia útočník Petur Knudsen.
Ich náskok následne zvýšil v 63. minúte rodák z Maďarska Géza Dávid Turi technickou strelou spoza pokutového územia.
Už o dve minúty neskôr však videl jeho spoluhráč Martin Agnarsson druhú žltú kartu a hostia dvakrát inkasovali. Najprv znížil Sergej Malij a na konečných 2:2 vyrovnal jeho kolega z obrany Nuraly Alip.
Malij však potom po faule na jedného z hostí musel ísť tiež predčasne do kabín a oba tímy dohrávali záver zápasu o desiatich. Faerčania sa ešte dožadovali pokutového kopu po ruke domácich, no ďalší gól už napokon nepadol.