Takmer každý polrok nový káder. Bývalý hráč Interu pomenoval problém amatérskeho futbalu

Futbal sa v Rudňanoch, obci na východe Slovenska v okrese Spišská Nová Ves, hrá už takmer 100 rokov.
Miestny OŠK momentálne účinkuje v Majstrovstvách regiónu – IV. lige Východ a pohybuje sa v strede tabuľky.
Bodové rozdiely sú však minimálne, a tak môže jeden vydarený či nevydarený zápas znamenať výrazný posun smerom nahor alebo nadol.
Jednou z opôr OŠK Rudňany je skúsený 41-ročný obranca Karol Sedláček, ktorý má za sebou bohatú futbalovú kariéru.
„Celá moja kariéra bola a stále je podporovaná rodinou, čo si nesmierne vážim a za čo jej ďakujem. S futbalom som začínal v žiackych kategóriách v Spišskej Novej Vsi. Na dorasteneckú dráhu som sa vydal do hlavného mesta, kde som prešiel klubmi F. A. J. Vengloša, FK Rapid Bratislava B, ŠKP Devín B a Inter Bratislava B.
V Interi som pôsobil aj v mužských tímoch, v áčku aj béčku. Následne som sa na niekoľko rokov presunul do rakúskeho Mattersburgu a potom som sa vrátil do FK Spišská Nová Ves kde som hral štvrtú, tretiu i druhú ligu.
V OŠK Rudňany pôsobím už deväť rokov. Ako mládežník som bol členom širšieho kádra reprezentácie do 21 rokov a amatérskej reprezentácie Slovenska,“ priblížil svoju futbalovú cestu.
Aktuálne postavenie Rudnian v tabuľke zatiaľ nie je celkom podľa predstáv skúseného obrancu.
Do konca jesennej časti však zostáva ešte niekoľko kôl a mužstvo má možnosť svoju situáciu zlepšiť.
„Potrebujeme zvládnuť najmä domáce zápasy a myslím si, že potom budeme môcť jeseň hodnotiť pozitívne. Pred začiatkom súťaže nastali zmeny v hráčskom kádri a vymenil sa aj tréner. Mužstvo, najmä mladí hráči, preto potrebujú čas, aby si všetko sadlo.
Za negatívum považujem, že takmer každý polrok začíname s prakticky novým kádrom a často sa menia zostavy. V amatérskom futbale je to však bežné. Dôvody sú rôzne, odchod či príchod za štúdiom alebo prácou,“ vysvetľuje Sedláček.
S úrovňou najvyššej regionálnej súťaže je spokojný. „Súťaž má slušnú úroveň, najmä pre mladých hráčov, ktorí prichádzajú z dorastu. Základom ich napredovania je pravidelný tréning, dostatočná zápasová vyťaženosť a získavanie skúseností.
Kvalitu súťaže zvyšujú aj zahraniční hráči a skúsenejší futbalisti, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti ostatným,“ zhodnotil.
V rudnianskej kabíne napriek doterajším výsledkom vládne optimizmus. Mužstvo verí, že jesennú časť dokáže zakončiť úspešne.
„Nálada je dobrá. Aj na prehry sa treba pozerať pozitívne, pretože nás môžu posúvať dopredu. Na hodnotenie jesene je ešte priskoro, keďže nás čaká niekoľko zápasov. Verím všetkým, ktorí sa v OŠK podieľajú na práci okolo futbalu, že to zvládneme k spokojnosti.
Každý hráč, tréner či funkcionár je dôležitou súčasťou nášho úspechu a som rád, že v klube pôsobia takí obetaví ľudia. Veľká vďaka patrí aj ľuďom ktorí nás chodia podporovať , “ zdôraznil skúsený obranca.
Ciele Rudnian sú podľa neho jasné. „Naším prvým cieľom je zachrániť štvrtú ligu. V každom zápase chceme zabojovať o čo najlepší výsledok a predovšetkým zbierať body,“ dodal Karol Sedláček.
Skúsenosti takých hráčov, akým je Karol Sedláček, môžu byť pre Rudňany v náročnom priebehu súťaže veľmi dôležité.
Ak sa mužstvu podarí ustáliť káder a pretaviť odhodlanie do bodových ziskov, má šancu zakončiť jeseň úspešne a priblížiť sa k hlavnému cieľu – udržaniu štvrtej ligy.