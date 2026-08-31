Len šesť mesiacov a koniec. Benzema sa dohodol so saudskoarabským tímom na ukončení zmluvy

Karim Benzema
Karim Benzema (Autor: Stake Football)
TASR|31. aug 2026 o 17:32
ShareTweet0

Nie je jasné, či bývalý držiteľ Zlatej lopty prestúpi do iného klubu alebo ukončí kariéru.

Francúzsky futbalista Karim Benzema ukončil svoje pôsobenie v Al-Hilal už po šiestich mesiacoch od prestupu z konkurenčného Al-Ittihad.

Saudskoarabský klub v pondelok informoval, že sa dohodol s 38-ročným útočníkom na vzájomnom ukončení zmluvy.

Nie je jasné, či bývalý držiteľ Zlatej lopty prestúpi do iného klubu alebo ukončí kariéru. Oznámenie prišlo deň po tom, čo do Al-Hilal prestúpil anglický reprezentačný útočník Ollie Watkins z Aston Villy.

Benzema odišiel do Saudskej Arábie v júni 2023, keď po 14 rokoch opustil Real Madrid. Za „biely balet“ odohral 648 súťažných zápasov a strelil 354 gólov.

Získal s ním 25 trofejí vrátane piatich triumfov v Lige majstrov. Za Francúzsko nastúpil 97-krát a strelil 37 gólov, pripomenula agentúra AP.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    Karim Benzema
    Karim Benzema
    Len šesť mesiacov a koniec. Benzema sa dohodol so saudskoarabským tímom na ukončení zmluvy
    dnes 17:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Ďalšie súťaže»Saudi Pro League»Len šesť mesiacov a koniec. Benzema sa dohodol so saudskoarabským tímom na ukončení zmluvy