Až 25 miliónov dolárov pre členov. Infantino získava podporu ďalšej futbalovej konfederácie

Karibská futbalová únia (CFU) uviedla, že podporí aktuálneho prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina v snahe o znovuzvolenie na ďalšie funkčné obdobie.
Prednedávnom sa podobným spôsobom vyjadrila Ázijská futbalová konfederácia (AFC). Pod CFU spadá 31 členov, z toho 25 má hlasovacie právo. AFC má 47 členských konfederácií.
„CFU zdôrazňuje, že spoločné stanovisko prišlo na základe konzultácie s jednotlivými zväzmi. CFU naďalej vyzýva k väčšej transparentnosti, dobrému riadeniu a zmysluplným reformám v rámci futbalovej rodiny,“ citovala z oficiálneho stanoviska CFU agentúra AP.
Infantino si naklonil podporu karibských štátov s plánom navýšenia finančných príspevkov pre jednotlivých členov zo súčasných 10 miliónov dolárov na možných 25 miliónov dolárov v budúcnosti.
Kandidatúru na prezidenta FIFA je možné podať do 18. novembra. Prvým oficiálne oznámeným vyzývateľom Infantina je bývalý šéf Japonskej futbalovej asociácie (JFA) Kohzo Tašima.
Infantino bol pod paľbou kritiky od svetového šampionátu v USA, Kanade a Mexiku.
Šéf FIFA mal v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť FFE (FIFA Forward Enterprise) pre riadenie vrcholných podujatí ako MS a MS klubov a predať časť marketingových práv súkromným investorom, čo by mohlo viesť k ďalšiemu rozšíreniu účastníkov MS na 64 tímov.
Tento krok kritizovali viaceré organizácie, funkcionári a súťaže. Európska futbalová únia (UEFA) dokonca pohrozila bojkotom MS a ďalších podujatí v prípade zrealizovania plánov FIFA.