    Talent Dortmundu zostáva v nemocnici. Skolaboval v zápase, príčina problémov je neznáma

    Hráča Dortmundu Konstantinosa Karetsasa odnášajú na nosidlách počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov Borussia Dortmund – CF Villarreal.
    Hráča Dortmundu Konstantinosa Karetsasa odnášajú na nosidlách počas zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov Borussia Dortmund – CF Villarreal. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|10. sep 2026 o 15:18
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    Do Borussie prestúpil z Genku ako druhá najdrahšia posila v histórii klubu.

    Po kolapse v utorňajšom zápase Ligy majstrov zostáva grécky talent Konstantinos Karetsas v nemocnici a futbalistom Dortmundu bude chýbať minimálne cez víkend v Bundeslige.

    Klub vo štvrtok vo vyhlásení uviedol, že lekári zatiaľ nezistili príčinu problémov s krvným obehom a osemnásťročného stredopoliara čakajú ďalšie vyšetrenia.

    Do Borussie v lete prestúpil z Genku ako druhá najdrahšia posila v histórii klubu.

    „Je jasné, že našou prioritou je jeho zdravie. Tento víkend nebude k dispozícii,“ povedal športový riaditeľ Ole Book. Úradujúceho nemeckého vicemajstra čaká v sobotu zápas s Paderbornom.

    VIDEO: Karetsas prestal hrať

    Karetsas v utorňajšom dueli proti Villarrealu prestal v 25. minúte hrať, ľahol si na trávnik a vyžiadal si ošetrenie. Z ihriska ho odniesli na nosidlách.

    Borussia následne zverejnila, že mal problémy s krvným obehom. Nemecký klub začal účinkovanie v Lige majstrov víťazstvom 3:2.

    VIDEO: Zostrih zápasu Dortmund - Villarreal

    Za mladého Gréka v lete zaplatil Genku odstupné 30 miliónov eur.

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