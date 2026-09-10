Talent Dortmundu zostáva v nemocnici. Skolaboval v zápase, príčina problémov je neznáma

Po kolapse v utorňajšom zápase Ligy majstrov zostáva grécky talent Konstantinos Karetsas v nemocnici a futbalistom Dortmundu bude chýbať minimálne cez víkend v Bundeslige.
Klub vo štvrtok vo vyhlásení uviedol, že lekári zatiaľ nezistili príčinu problémov s krvným obehom a osemnásťročného stredopoliara čakajú ďalšie vyšetrenia.
Do Borussie v lete prestúpil z Genku ako druhá najdrahšia posila v histórii klubu.
„Je jasné, že našou prioritou je jeho zdravie. Tento víkend nebude k dispozícii,“ povedal športový riaditeľ Ole Book. Úradujúceho nemeckého vicemajstra čaká v sobotu zápas s Paderbornom.
VIDEO: Karetsas prestal hrať
Karetsas v utorňajšom dueli proti Villarrealu prestal v 25. minúte hrať, ľahol si na trávnik a vyžiadal si ošetrenie. Z ihriska ho odniesli na nosidlách.
Borussia následne zverejnila, že mal problémy s krvným obehom. Nemecký klub začal účinkovanie v Lige majstrov víťazstvom 3:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Dortmund - Villarreal
Za mladého Gréka v lete zaplatil Genku odstupné 30 miliónov eur.