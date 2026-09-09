    VIDEO: Z ihriska ho odniesli na nosidlách. Talent Dortmundu mal problémy s krvným obehom

    Konstantinos Karetsas.
    Konstantinos Karetsas. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|9. sep 2026 o 08:22
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    Prišiel do Dortmundu tento rok v auguste z Genku za 30 miliónov eur.

    Osemnásťročný grécky futbalista Konstantinos Karetsas z Borussie Dortmund skončil pre problémy s krvným obehom po utorkovom zápase Ligy majstrov proti Villarrealu v nemocnici. Informoval o tom nemecký klub.

    VIDEO: Karetsas prestal hrať

    Karetsas v 25. minúte prestal hrať, ľahol si na trávnik a vyžiadal si ošetrenie. Z ihriska ho odniesli na nosidlách.

    Dortmund následne informoval o jeho zdravotnom stave na sociálnych sieťach. „Konstantinos Karetsas musel opustiť ihrisko pre problémy s krvným obehom.

    Vzhľadom na okolnosti je Kosta v poriadku a smeruje do nemocnice na ďalšie vyšetrenia,“ uviedla Borussia, ktorá zápas vyhrala 3:2.

    VIDEO: Zostrih zápasu Dortmund - Villarreal

    Karetsas prišiel do Dortmundu tento rok v auguste z Genku za 30 miliónov eur.

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Konstantinos Karetsas.
    Konstantinos Karetsas.
    VIDEO: Z ihriska ho odniesli na nosidlách. Talent Dortmundu mal problémy s krvným obehom
    dnes 08:22
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»VIDEO: Z ihriska ho odniesli na nosidlách. Talent Dortmundu mal problémy s krvným obehom