VIDEO: Z ihriska ho odniesli na nosidlách. Talent Dortmundu mal problémy s krvným obehom

Osemnásťročný grécky futbalista Konstantinos Karetsas z Borussie Dortmund skončil pre problémy s krvným obehom po utorkovom zápase Ligy majstrov proti Villarrealu v nemocnici. Informoval o tom nemecký klub.
VIDEO: Karetsas prestal hrať
Karetsas v 25. minúte prestal hrať, ľahol si na trávnik a vyžiadal si ošetrenie. Z ihriska ho odniesli na nosidlách.
Dortmund následne informoval o jeho zdravotnom stave na sociálnych sieťach. „Konstantinos Karetsas musel opustiť ihrisko pre problémy s krvným obehom.
Vzhľadom na okolnosti je Kosta v poriadku a smeruje do nemocnice na ďalšie vyšetrenia,“ uviedla Borussia, ktorá zápas vyhrala 3:2.
VIDEO: Zostrih zápasu Dortmund - Villarreal
Karetsas prišiel do Dortmundu tento rok v auguste z Genku za 30 miliónov eur.