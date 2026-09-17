Problémy s krvným obehom sú už minulosťou. Hráč Dortmundu je pripravený nastúpiť

Konstantinos Karetsas (vľavo)
Konstantinos Karetsas (vľavo) (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2026 o 15:56
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V Lige majstrov ho museli odniesť na nosidlách.

Grécky futbalový krídelník Konstantinos Karetsas by mal opäť nastúpiť za Borussiu Dortmund už v sobotňajšom bundesligovom dueli proti Stuttgartu.

V kádri VfB figuruje aj slovenský reprezentant Leo Sauer. Karetsas mal v uplynulých dňoch problémy s krvným obehom.

Počas minulotýždňového zápasu Ligy majstrov proti Villarrealu ho museli z ihriska odniesť na nosidlách a v nemocnici sa následne podrobil vyšetreniam.

„Konstantinos sa má dobre a to je najdôležitejšie. Problémy s krvným obehom sú už minulosťou a proti Stuttgartu bude k dispozícii," uviedol pre DPA tréner Borussie Niko Kovač.

Karetsas prišiel do Dortmundu v lete z belgického Genku.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Konstantinos Karetsas (vľavo)
    Konstantinos Karetsas (vľavo)
    Problémy s krvným obehom sú už minulosťou. Hráč Dortmundu je pripravený nastúpiť
    dnes 15:56
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