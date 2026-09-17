Problémy s krvným obehom sú už minulosťou. Hráč Dortmundu je pripravený nastúpiť

Grécky futbalový krídelník Konstantinos Karetsas by mal opäť nastúpiť za Borussiu Dortmund už v sobotňajšom bundesligovom dueli proti Stuttgartu.
V kádri VfB figuruje aj slovenský reprezentant Leo Sauer. Karetsas mal v uplynulých dňoch problémy s krvným obehom.
Počas minulotýždňového zápasu Ligy majstrov proti Villarrealu ho museli z ihriska odniesť na nosidlách a v nemocnici sa následne podrobil vyšetreniam.
„Konstantinos sa má dobre a to je najdôležitejšie. Problémy s krvným obehom sú už minulosťou a proti Stuttgartu bude k dispozícii," uviedol pre DPA tréner Borussie Niko Kovač.
Karetsas prišiel do Dortmundu v lete z belgického Genku.