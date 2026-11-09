Zmena pre slovenského reprezentanta. Kaprálik bude mať v Nemecku nového trénera

Adrián Kaprálik oslavuje gól.
Adrián Kaprálik oslavuje gól. (Autor: REUTERS)
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TASR|9. nov 2026 o 16:44
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Kaprálikov tím sa trápi na dne tabuľky 2. Bundesligy.

Slovenský futbalista Adrián Kaprálik bude mať v nemeckom druholigovom klube Holstein Kiel nového trénera.

Ako v pondelok informovali nemecké médiá, doterajší kouč Tim Walter predčasne skončil vo svojej funkcii.

Podľa denníka Kieler Nachrichten má post prevziať Mitch Kniat, bývalý kormidelník Arminie Bielefeld.

Okrem Waltera klub opúšťajú aj jeho asistenti Michael Wimmer a Julian Hübner.

V sobotu utrpel Kiel svoju prvú domácu prehru v prebiehajúcej sezóne 2. Bundesligy, keď podľahol Bielefeldu 1:2. S bilanciou iba jedného víťazstva z 11 zápasov vstupuje tím do reprezentačnej prestávky na poslednom mieste tabuľky.

Severonemecký klub, ktorý ešte v sezóne 2024/25 pôsobil v I. Bundeslige, tak čelí hrozbe zostupu do tretej najvyššej súťaže.

Štyridsaťročný Kniat viedol Bielefeld od roku 2023. Jeho najväčším úspechom na lavičke Arminie bol postup do finále Nemeckého pohára v roku 2025, v ktorom jeho tím prehral s VfB Stuttgart 2:4. Walter mal v Kiele platnú zmluvu do konca aktuálnej sezóny.

Päťdesiatjedenročný kouč prevzal tím vo februári v čase, keď sa nachádzal na 14. mieste tabuľky.

Podarilo sa mu udržať mužstvo v 2. Bundeslige a sezónu napokon zakončil na 12. priečke, pripomenula DPA.

2. Bundesliga

Nemecko

Nemecko

Adrián Kaprálik oslavuje gól.
Adrián Kaprálik oslavuje gól.
Zmena pre slovenského reprezentanta. Kaprálik bude mať v Nemecku nového trénera
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