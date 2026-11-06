Kapitána Kapverd zbavili podozrenia zo znásilnenia. Žena čelí obvineniu z krivej výpovede

Kapitán reprezentácie Kapverd Ryan Mendes bol na Novom Zélande zbavený podozrenia zo znásilnenia.
Polícia naopak obvinila 40-ročnú ženu, ktorá futbalistu z tohto činu obvinila, z krivej výpovede. Informovala o tom agentúra AP.
Žena tvrdila, že ju hráč znásilnil v marci v hoteli v Aucklande, niekoľko hodín po prípravnom zápase Kapverd proti Čile, v ktorom juhoamerické mužstvo zvíťazilo 4:2.
Podľa polície však niekoľkomesačné vyšetrovanie sexuálne napadnutie nepotvrdilo. Tridsaťšesťročný Mendes debutoval v reprezentácii Kapverd v roku 2010 a so 103 štartmi je rekordérom národného tímu.
Tento rok si s reprezentáciou zahral na majstrovstvách sveta. Na klubovej úrovni pôsobí v marockom klube RS Berkane.