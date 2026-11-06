Kapitána Kapverd zbavili podozrenia zo znásilnenia. Žena čelí obvineniu z krivej výpovede

Ryan Mendes.
Ryan Mendes. (Autor: TASR/AP)
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ČTK|6. nov 2026 o 09:49
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Tento rok si s reprezentáciou zahral na majstrovstvách sveta.

Kapitán reprezentácie Kapverd Ryan Mendes bol na Novom Zélande zbavený podozrenia zo znásilnenia.

Polícia naopak obvinila 40-ročnú ženu, ktorá futbalistu z tohto činu obvinila, z krivej výpovede. Informovala o tom agentúra AP.

Žena tvrdila, že ju hráč znásilnil v marci v hoteli v Aucklande, niekoľko hodín po prípravnom zápase Kapverd proti Čile, v ktorom juhoamerické mužstvo zvíťazilo 4:2.

Podľa polície však niekoľkomesačné vyšetrovanie sexuálne napadnutie nepotvrdilo. Tridsaťšesťročný Mendes debutoval v reprezentácii Kapverd v roku 2010 a so 103 štartmi je rekordérom národného tímu.

Tento rok si s reprezentáciou zahral na majstrovstvách sveta. Na klubovej úrovni pôsobí v marockom klube RS Berkane.

Reprezentácie

Ryan Mendes.
Ryan Mendes.
Kapitána Kapverd zbavili podozrenia zo znásilnenia. Žena čelí obvineniu z krivej výpovede
dnes 09:49
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