    Kanea a Mbappého delilo pár hlasov. Organizátori zverejnili detaily hlasovania

    Harry Kane Alexia Putellas.
    Harry Kane Alexia Putellas. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    TASR|31. okt 2026 o 09:38
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    Za Harrym Kaneom a Kylianom Mbappém skončil tretí Lamine Yamal, štvrtý Rodri a piaty Lionel Messi.

    Anglický futbalista Harry Kane z Bayernu Mníchov získal Zlatú loptu (Ballon d'Or) s náskokom 28 bodov pred Kylianom Mbappem z Realu Madrid.

    Organizátori o tom informovali po zverejnení podrobností z hlasovania. Kane získal 1055 bodov, zatiaľ čo Mbappe 1027. Tretí Lamine Yamal dostal 881 bodov, štvrtý Rodri 726 a piaty Lionel Messi 612.

    Každá zo sto najlepšie umiestnených krajín vo svetovom rebríčku FIFA mala právo na jeden hlas, ktorý odovzdal zástupca novinárskej obce. Hlasujúci vyberali desať najlepších hráčov z 30 nominovaných, pričom najlepší z nich získal 15 bodov.

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    Ďalšie body sa prideľovali v zostupnom poradí: 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Maximálny možný počet bodov, ktorý mohol hráč získať, bol 1500.

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