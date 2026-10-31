Kanea a Mbappého delilo pár hlasov. Organizátori zverejnili detaily hlasovania

Anglický futbalista Harry Kane z Bayernu Mníchov získal Zlatú loptu (Ballon d'Or) s náskokom 28 bodov pred Kylianom Mbappem z Realu Madrid.
Organizátori o tom informovali po zverejnení podrobností z hlasovania. Kane získal 1055 bodov, zatiaľ čo Mbappe 1027. Tretí Lamine Yamal dostal 881 bodov, štvrtý Rodri 726 a piaty Lionel Messi 612.
Každá zo sto najlepšie umiestnených krajín vo svetovom rebríčku FIFA mala právo na jeden hlas, ktorý odovzdal zástupca novinárskej obce. Hlasujúci vyberali desať najlepších hráčov z 30 nominovaných, pričom najlepší z nich získal 15 bodov.
Ďalšie body sa prideľovali v zostupnom poradí: 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Maximálny možný počet bodov, ktorý mohol hráč získať, bol 1500.