Kanea odmenili za vydarenú sezónu. Získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca Európy

Anglický futbalista Harry Kane získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca v Európe za sezónu 2025/2026.
Pre kanoniera Bayernu Mníchov ide už o druhý zisk tohto ocenenia, prvýkrát triumfoval v roku 2024.
Kapitán anglickej reprezentácie strelil 36 gólov, rovnaký počet ako pred dvoma rokmi. Cenu mu odovzdajú v múzeu bavorského veľkoklubu 19. augusta.
Tridsaťtriročný útočník je jeden z desiatich hráčov, ktorí získali Zlatú kopačku dvakrát. Viac ich nazbierali iba Lionel Messi (6) a Cristiano Ronaldo (4), pripomenula agentúra DPA.