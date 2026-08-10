Kanea odmenili za vydarenú sezónu. Získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca Európy

Harry Kane
Harry Kane (Autor: TASR/AP)
TASR|10. aug 2026 o 14:10
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Ocenenie získal druhýkrát v kariére.

Anglický futbalista Harry Kane získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca v Európe za sezónu 2025/2026.

Pre kanoniera Bayernu Mníchov ide už o druhý zisk tohto ocenenia, prvýkrát triumfoval v roku 2024.

Kapitán anglickej reprezentácie strelil 36 gólov, rovnaký počet ako pred dvoma rokmi. Cenu mu odovzdajú v múzeu bavorského veľkoklubu 19. augusta.

Tridsaťtriročný útočník je jeden z desiatich hráčov, ktorí získali Zlatú kopačku dvakrát. Viac ich nazbierali iba Lionel Messi (6) a Cristiano Ronaldo (4), pripomenula agentúra DPA.

Bundesliga

    Harry Kane
    Harry Kane
    Kanea odmenili za vydarenú sezónu. Získal Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca Európy
    dnes 14:10
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