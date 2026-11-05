Kane podpísal s Bayernom nový kontrakt: Chcem vyhrať s klubom ešte veľa titulov

Nemecký futbalový klub FC Bayern Mníchov vo štvrtok oznámil predĺženie zmluvy s anglickým útočníkom Harrym Kaneom.
Čerstvý držiteľ ocenenia Zlatá lopta podpísal s Bavormi nový kontrakt platný do 30. júna 2029.
Tridsaťtriročný kapitán anglickej reprezentácie strelil za Mníchovčanov od svojho príchodu z Tottenhamu Hotspur dovedna 156 gólov v 161 súťažných zápasoch.
V drese Bayernu získal dva tituly v Bundeslige, dvakrát s ním vyhral Nemecký pohár a dve trofeje pridal v nemeckom Superpohári.
Som hrdý na to, že som súčasťou tohto klubu
„V Bayerne sa cítim ako doma. Milujem klub, fanúšikov a mesto Mníchov. Máme fantastický tím a vo Vincentovi Kompanym fantastického trénera.
Som veľmi hrdý na to, že som súčasťou tohto klubu. Celá moja rodina je tu veľmi šťastná a ja som túžil zostať.
Teraz sa teším na budúcnosť a chcem s týmto skvelým klubom vyhrať ešte veľa titulov,“ uviedol Kane pre klubový web 35-násobného šampióna nemeckej najvyššej súťaže.
Harry Kane splnil všetky sľuby
Spokojní so zotrvaním svojej najväčšej hviezdy sú aj predstavitelia klubu. „To, čo sa začalo ako veľký prestup, sa časom stalo špeciálnou kapitolou v histórii FC Bayern.
Harry Kane splnil všetky sľuby, ktoré futbal ponúka a zabezpečil si miesto v srdciach fanúšikov ako jedna z najväčších postáv športu našej doby,“ povedal prezident klubu Herbert Hainer.
Na jeho slová nadviazal aj generálny riaditeľ Jan-Christian Dreesen: „Sme radi, že sme úspešne predĺžili zmluvu s Harrym Kaneom.
Je to fantastická správa pre nás, pre našich fanúšikov a pre celú Bundesligu. Víťaz Zlatej lopty zostáva v Bayerne Mníchov!
Odkedy sa k nám pripojil v roku 2023, dosiahol mimoriadne veci svojimi gólmi, vplyvom na hru a ako vzor na ihrisku aj mimo neho.
Bayern si už dávno urobil domovom, s nami sa naďalej rozvíja a tento rozvoj korunoval Zlatou loptou. Jeho predĺženie zmluvy je záväzkom k FC Bayern a k príbehu, ktorý zďaleka nekončí.“
Kane sa stal na konci októbra prvým anglickým futbalistom od Michaela Owena v roku 2001, ktorý získal ocenenie magazínu France Football.
Nadviazal na Matthewsa, Charltona, Keegana a Owena
Ziskom Zlatej lopty nadviazal na Stanleyho Matthewsa, Bobbyho Charltona, Kevina Keegana a Owena.
V prestížnej ankete triumfoval o 28 bodov pred francúzsky zakončovateľom Kylianom Mbappem z Realu Madrid.
Okrem ocenení, ktoré získal počas svojho pôsobenia v Bayerne, skončil v každej sezóne aj ako najlepší strelec Bundesligy.
Počas tohto obdobia si dvakrát vybojoval aj Zlatú kopačku ako najlepší strelec v Európe v sezónach 2023/24 a 2025/26. Kane doviedol Anglicko ako kapitán k bronzovej medaile na majstrovstvách sveta USA, Mexiku a Kanade.