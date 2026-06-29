    Južná Afrika
    Južná Afrika
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    0 - 1
    0:0
    Kanada
    Kanada
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    Kanada sa stáva futbalovým národom. Postup do osemfinále MS je najväčší úspech v histórii

    Kanaďan Stephen Eustaquio (7) sa teší z gólu
    Fotogaléria (12)
    Kanaďan Stephen Eustaquio (7) sa teší z gólu (Autor: TASR/AP)
    SITA|29. jún 2026 o 08:30
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    Kanada prevýšila JAR vo všetkých štatistikách, no brankára Williamsa zdolala až v druhej minúte nadstavenia.

    Futbalisti Kanady sa postupom do osemfinále majstrovstiev sveta postarali hneď o dve historické prvenstvá.

    Prvýkrát vo svojej reprezentačnej histórii vyhrali zápas vo vyraďovacej časti a rovnako prvýkrát v histórii MS vyhrali ako hostiteľská krajina v inej krajine.

    Kanada zdolala Juhoafrickú republiku 1:0 v americkom Los Angeles, keďže o výhodu domáceho prostredia prišla prehrou v základnej skupine so Švajčiarskom (1:2). Predtým však rozdrvila Katar (6:0) a zapísala si historicky prvé víťazstvo na MS a postup do 1/16 finále.

    "Ste hrdinovia Kanady. Vďaka vám budúcnosť tohto športu v Kanade vidíme v jasnejších farbách," vravel tréner Jesse Marsch svojim hráčom, aby sa im poďakoval za postup do osemfinále.

    "V našich fanúšikoch sme rozprúdili vášeň, preto nám bolo ľúto, že sme nemohli tento zápas odohrať v kanadskom meste.

    Na druhej strane sa veľmi tešíme z veľkého množstva našich podporovateľov, ktorí prišli za nami do Los Angeles," doplnil Marsch, ktorý je pôvodom Američan a má za sebou 14 rokov ako hráč v MLS.

    Fotogaléria zo zápasu Južná Afrika - Kanafa na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    South Africa's Mbekezeli Mbokazi, below, and Canada's Tani Oluwaseyi battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada's Jonathan David (10) and South Africa's Ime Okon (21) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada's Tajon Buchanan, right, and South Africa's Sphephelo Sithole battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    South Africa's Sphephelo Sithole controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    12 fotografií
    South Africa's Thapelo Maseko (12) passes Canada's Liam Millar (11) during the World Cup round of 32 soccer match between South Africa and Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea, center, and South Africa's Thapelo Maseko battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Thapelo Maseko, left, and Canada's Richie Laryea battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan, left, and South Africa's Aubrey Modiba battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Teboho Mokoena, left, controls a ball chased by Canada's Jonathan David during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea (22) and South Africa's Thapelo Maseko (12) pfight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between South Africa and Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Canada pose for a picture prior to the World Cup round of 32 soccer match against South Africa in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of South Africa pose for a picture prior to the World Cup round of 32 soccer match against Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Kanada prevýšila súpera z juhu Afriky vo všetkých relevantných štatistikách, ale jej hráči nevedeli prekonať brankára Ronwena Williamsa.

    Až prišla druhá minúta nadstaveného času a napokon sa to predsa podarilo. Siedma strela na bránku JAR a dvanásta celkovo bola gólová, Stephen Eustáquio si spracoval odrazenú loptu na hranici šestnástky a elegantnou strelou k žrdi rozhodol o historickom postupe Kanady do osemfinále MS.

    "Do tej strely som dal všetko, čo vo mne zostalo na konci zápasu. Som šťastný, že to tak vypálilo," povedal Eustáquio.

    "Je skvelé vyhrať zápas vo vyraďovacej časti na majstrovstvách sveta," pridal sa obranca Alistair Johnston.

    Kanaďan Alistair Johnston oslavuje víťazstvo
    Kanaďan Alistair Johnston oslavuje víťazstvo (Autor: TASR/AP)

    Dosiaľ najväčší úspech futbalistov Kanady sa spájal s víťazstvami na CONCACAF Gold Cupe v rokoch 1985 a 2000.

    Možno ešte prenikavejší úspech dosiahli kanadské futbalistky, ktoré v roku 2021 vyhrali olympijský turnaj v Tokiu.

    Postup do osemfinále mužských MS je však iná káva, najmä ak najbližší súper vzíde z atraktívnej dvojice Holandsko - Maroko.

    "Futbal v našej krajine bol roky zaznávaný, hovorilo sa, že hráme soccer. Myslím si, že nastal čas, keď to môžeme začať nazývať pravým menom.

    Áno, začíname hrať futbal a hokejová Kanada sa stáva aj futbalovým národom," uviedol jeden z fanúšikov červeno-bielych podľa BBC Sport.

    Keď tréner Marsch po zápase zhromaždil svojich hráčov v kruhu v strede hracej plochy, nezabudol im pripomenúť, čo práve dosiahli.

    "Musel som to urobiť a vziať si ich na chvíľu pre seba, kým sa nerozutekajú na milión rôznych smerov za médiami.

    Povedal som im, že je to naše spoločné víťazstvo kvality, sily, mentality aj súdržnosti.

    A keďže ďalší súper bude Holandsko alebo Maroko, budú opäť pri písaní futbalovej histórie. Nech si to spoločne čo najviac užijú," dodal Marsch.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Brazília
    BRA
    29.6.2026 19:00
    Japonsko
    JPN
    Nemecko
    GER
    29.6.2026 22:30
    Paraguaj
    PAR
    Holandsko
    NED
    30.6.2026 03:00
    Maroko
    MAR
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    30.6.2026 19:00
    Nórsko
    NOR
    Francúzsko
    FRA
    30.6.2026 23:00
    Švédsko
    SWE
    Mexiko
    MEX
    1.7.2026 03:00
    Ekvádor
    ECU
    Anglicko
    ENG
    1.7.2026 18:00
    DR Kongo
    COD
    Belgicko
    BEL
    1.7.2026 22:00
    Senegal
    SEN
    USA
    USA
    2.7.2026 02:00
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    Španielsko
    ESP
    2.7.2026 21:00
    Rakúsko
    AUT
    Portugalsko
    POR
    3.7.2026 01:00
    Chorvátsko
    CRO
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

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