Kanada sa stáva futbalovým národom. Postup do osemfinále MS je najväčší úspech v histórii

Futbalisti Kanady sa postupom do osemfinále majstrovstiev sveta postarali hneď o dve historické prvenstvá.
Prvýkrát vo svojej reprezentačnej histórii vyhrali zápas vo vyraďovacej časti a rovnako prvýkrát v histórii MS vyhrali ako hostiteľská krajina v inej krajine.
Kanada zdolala Juhoafrickú republiku 1:0 v americkom Los Angeles, keďže o výhodu domáceho prostredia prišla prehrou v základnej skupine so Švajčiarskom (1:2). Predtým však rozdrvila Katar (6:0) a zapísala si historicky prvé víťazstvo na MS a postup do 1/16 finále.
"Ste hrdinovia Kanady. Vďaka vám budúcnosť tohto športu v Kanade vidíme v jasnejších farbách," vravel tréner Jesse Marsch svojim hráčom, aby sa im poďakoval za postup do osemfinále.
"V našich fanúšikoch sme rozprúdili vášeň, preto nám bolo ľúto, že sme nemohli tento zápas odohrať v kanadskom meste.
Na druhej strane sa veľmi tešíme z veľkého množstva našich podporovateľov, ktorí prišli za nami do Los Angeles," doplnil Marsch, ktorý je pôvodom Američan a má za sebou 14 rokov ako hráč v MLS.
Kanada prevýšila súpera z juhu Afriky vo všetkých relevantných štatistikách, ale jej hráči nevedeli prekonať brankára Ronwena Williamsa.
Až prišla druhá minúta nadstaveného času a napokon sa to predsa podarilo. Siedma strela na bránku JAR a dvanásta celkovo bola gólová, Stephen Eustáquio si spracoval odrazenú loptu na hranici šestnástky a elegantnou strelou k žrdi rozhodol o historickom postupe Kanady do osemfinále MS.
"Do tej strely som dal všetko, čo vo mne zostalo na konci zápasu. Som šťastný, že to tak vypálilo," povedal Eustáquio.
"Je skvelé vyhrať zápas vo vyraďovacej časti na majstrovstvách sveta," pridal sa obranca Alistair Johnston.
Dosiaľ najväčší úspech futbalistov Kanady sa spájal s víťazstvami na CONCACAF Gold Cupe v rokoch 1985 a 2000.
Možno ešte prenikavejší úspech dosiahli kanadské futbalistky, ktoré v roku 2021 vyhrali olympijský turnaj v Tokiu.
Postup do osemfinále mužských MS je však iná káva, najmä ak najbližší súper vzíde z atraktívnej dvojice Holandsko - Maroko.
"Futbal v našej krajine bol roky zaznávaný, hovorilo sa, že hráme soccer. Myslím si, že nastal čas, keď to môžeme začať nazývať pravým menom.
Áno, začíname hrať futbal a hokejová Kanada sa stáva aj futbalovým národom," uviedol jeden z fanúšikov červeno-bielych podľa BBC Sport.
Keď tréner Marsch po zápase zhromaždil svojich hráčov v kruhu v strede hracej plochy, nezabudol im pripomenúť, čo práve dosiahli.
"Musel som to urobiť a vziať si ich na chvíľu pre seba, kým sa nerozutekajú na milión rôznych smerov za médiami.
Povedal som im, že je to naše spoločné víťazstvo kvality, sily, mentality aj súdržnosti.
A keďže ďalší súper bude Holandsko alebo Maroko, budú opäť pri písaní futbalovej histórie. Nech si to spoločne čo najviac užijú," dodal Marsch.