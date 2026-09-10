Turbulentné obdobie vyvrcholilo zostupom. Chceme, aby nás opäť rešpektovali, hovorí opora tímu

Futbal v Starej Ľubovni má historické korene. Hrá sa tu od roku 1923. Klub od svojho vzniku niekoľkokrát menil názov a rovnako aj súťaže, v ktorých účinkoval. Dnes je to Stará Ľubovňa REDFOX Football Club.
Aj názov klubu zaváňa históriou. Spája anglické slová red a fox – ryšavá líška. Tak prezývali Žigmunda Luxemburského, uhorského, českého a rímskeho kráľa, ktorý v 15. storočí vlastnil Ľubovniansky hrad. Práve on sa stal patrónom ľubovnianskeho futbalu.
Ľubovňania zažívali futbalové časy lepšie i horšie. Účinkovali od najnižších súťaží až po druhú ligu. Z nej v minulom súťažnom ročníku vypadli a nad budúcnosťou klubu sa sťahovali mraky. Funkcionári REDFOX však krízu ustáli a dnes mužstvo hráva tretiu ligu, skupinu východ. Výsledky zatiaľ nie sú najlepšie, no všetko chce svoj čas.
KAMIL KARAŠ, ako jeden z najskúsenejších hráčov mužstva, hovoril o dianí v REDFOX. Kamil pochádza zo Starej Ľubovne a na konte má aj 11 zápasov v slovenských mládežníckych reprezentáciách do 19 a 21 rokov.
Ako vyzerala vaša doterajšia futbalová kariéra?
Začínal som v Starej Ľubovni. Od 15 rokov som hral za MFK Košice, kde som sa dostal až do ligového A-mužstva. Potom som prestúpil do českej Sigmy Olomouc. Neskôr som sa vrátil na Slovensko do Podbrezovej a Zlatých Moraviec, Košíc a Prešova. No a nakoniec som sa rozhodol ešte vrátiť domov do Starej Ľubovne.
Do klubu REDFOX Stará Ľubovňa ma priviedli ambície, ktoré mal klub pred tromi rokmi, a to postúpiť do druhej najvyššej súťaže, čo sa nám v tej sezóne aj podarilo.
V nasledujúcej sezóne po postupe sa v klube udiali veľké zmeny, s ktorými som nebol stotožnený, a preto som odišiel. V zime tohto roku som sa po oslovení klubom a trénerom Kapustom vrátil a momentálne sa všetci snažíme o to, aby sa Stará Ľubovňa opäť stala rešpektovaným klubom.
V čom vidíte príčiny vypadnutia z druhej ligy?
Príčin vypadnutia bolo viacero. I keď za ten polrok, čo som bol pri mužstve, sme mali svoju futbalovú tvár. Výkony vo väčšine zápasov boli dobré, hrali, respektíve snažili sme sa hrať z môjho pohľadu pekný futbal, ale zrážala nás menšia skúsenosť chlapcov a v porovnaní s inými mužstvami aj úzka šírka kádra.
Taký je futbal. Niekedy sa darí viac, niekedy menej, niekedy má mužstvo viac šťastia, niekedy menej. Život však ide ďalej. Verím, že klub sa rýchlo zastabilizuje a v blízkej dobe bude mať možnosť hrať opäť o druhú ligu. Uvidíme.
Ako to v klube vyzerá v súčasnosti?
V klube došlo k veľkým hráčskym zmenám. Väčšina hráčov tu bola len kvôli druhej lige a po konci sezóny odišli. Mužstvo je prakticky úplne nové, s množstvom mladých hráčov. Som veľmi rád, že sa do klubu vrátili viacerí hráči, ktorí pre klub v minulosti urobili veľmi veľa, a verím, že spolu postupne vytvoríme opäť mužstvo, ktoré bude mať silu a u súperov rešpekt.
Ako som spomínal, mužstvo je nové a prakticky každý polrok v poslednom období dochádzalo k veľkej obmene. Je potrebné, a ja verím, že sa mužstvo začalo budovať na dlhšie obdobie. Ešte pred dvoma mesiacmi nebolo jasné, ako a či vôbec bude klub fungovať, preto musíme byť pokorní a vďační za to, ako to momentálne vyzerá.
Je normálne, že určitý čas potrvá, kým si na seba všetci zvykneme, kým sa zohráme a budeme hrať tak, ako si všetci želáme. Myslím si však, že sa to každým zápasom zlepšuje a pri našom trénerovi, ktorý robí pre tento klub dlhodobo maximum, sa to aj bude zlepšovať.
Aké sú vaše ciele do budúcnosti?
Nejaké konkrétne osobné ciele nemám. Chcem, aby sa darilo celému mužstvu aj klubu. Keď k tomu pridám góly alebo asistencie, ktoré pomôžu k dobrým výsledkom, tak, samozrejme, budem rád.
Aká je podľa vás úroveň tretej ligy?
Úroveň súťaže je dobrá. Všetky mužstvá majú svoju kvalitu. Aj v tomto ročníku sú mužstvá s vysokými ambíciami, mužstvá, ktoré majú hráčov, ktorí sú spolu dlhodobo a sú zohraté, mužstvá s lepšími kádrami, ale myslím si, že väčšina zápasov bude vyrovnaná a rozdiely medzi mužstvami nebudú veľké.
Stará Ľubovňa tak vstupuje do nového obdobia s výrazne pozmeneným kádrom a predovšetkým s mladými hráčmi. Po turbulentnom období, ktoré vyvrcholilo zostupom z druhej ligy a neistotou okolo ďalšieho fungovania klubu, bude dôležité predovšetkým vytvoriť stabilné mužstvo.
Kamil Karaš verí, že postupne sa podarí vrátiť Starej Ľubovni nielen hernú kvalitu, ale aj rešpekt súperov. Treťoligová sezóna bude pre REDFOX predovšetkým o postupnom budovaní mužstva, získavaní skúseností a stabilizácii klubu. Ak sa nový tím dokáže zohrať a jeho výkony budú mať stúpajúcu tendenciu, Stará Ľubovňa môže v budúcnosti opäť pomýšľať na vyššie ambície.