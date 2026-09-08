Juventusu sa množia problémy. Do konca roka bude chýbať aj kapitán tímu

Futbalisti Juventusu budú do konca roka chýbať kapitána Manuela Locatelliho.
Taliansky majster Európy z roku 2021 musí na operáciu menisku a bude minimálne tri mesiace mimo hry.
O zranení dvadsaťosemročného záložníka informovala agentúra ANSA.
Pre trénera Luciana Spallettiho je Locatelliho absencia ďalšou komplikáciou.
Kvôli operácii kolena vypadol na niekoľko mesiacov zo hry tiež francúzsky záložník Khéphren Thuram. Zlomenina kozičky v ľavom nárte vyradila na niekoľko mesiacov aj tureckého reprezentanta Kenana Yildiza.
Juventus vstúpil do talianskej ligy dvoma výhrami, v treťom kole v nedeľu remizoval 1:1 s AC Miláno a v tabuľke je šiesty.