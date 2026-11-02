Protesty a urážky nahradil potlesk. Juventus konečne ukázal skutočnú tvár

Futbalisti Juventusu Turín zdolali v nedeľu v dueli 10. kola Serie A Neapol 2:0 a vrátili sa na víťaznú vlnu.
„Partenopei“ bez zraneného Stanislava Lobotku dohrávali duel o desiatich a inkasovali dva presné zásahy po strelách spoza pokutového územia. Svoj prvý gól v talianskej lige dal 19-ročný reprezentant Bosny a Hercegoviny Kerim Alajbegovič a pridal sa k nemu aj Jeremie Boga.
Oba tímy mali pred týmto súbojom na konte po 14 bodov a s veľkým mankom na rozbehnuté Lazio Rím, AS Rím či Inter Miláno zúfalo potrebovali dobrý výsledok.
„Bianconeri“ poslali po stredajšej prehre 0:2 v Janove svoj káder na sústredenie, pričom zranení Nico Gonzalez, Francisco Conceicao, Zeki Celik, Kenan Yildiz, Manuel Locatelli, Khephren Thuram a Kamil Grabara stále chýbali v zostave.
S početným absenciami sa musel vyrovnať aj Neapol, ktorý nabral nový dych vďaka víťazstvu 4:1 v Monze, avšak okrem Lobotku vypadli pre vírusovú infekciu aj Rasmus Höjlund a Vanja Milinkovič-Savič.
Zranení sú aj Benoit Badiashile, Leonardo Spinazzola, David Neres, Alisson Santos, Costantino Favasuli a Alessandro Buongiorno.
VIDEO: Zostrih zápasu Juventus - Neapol
Oba tímy v prvom polčase spálili v pokutovom území dobré šance a skóre zápasu otvoril po zmene strán z ničoho nič v 70. minúte Alajbegovič. Z hranice pokutového územia vyslal ľavačkou strelu do vzdialenejšieho rohu bránky a tá sa ešte odrazila od žrde do siete.
O päť minút neskôr videl druhú žltú kartu Luca Marianucci a Juventus dohrával zápas proti oslabenému súperovi. V 87. minúte ešte pridal vo vyrovnanom zápase druhý gól domácich Boga, tiež umiestnenou strelou z diaľky, tentokrát do dolného rohu bránky.
Tréner Juventusu Luciano Spaletti povedal, že hráči si víťazstvo zaslúžili a zároveň sa ohradil voči fanúšikom, ktorí vyjadrili svoju nespokojnosť s výsledkami tímu.
Pred začiatkom stretnutia sa pred štadiónom konal aj protest. Od úvodného hvizdu zároveň nešetrili domáci fanúšikovia urážkami a vyzývali mužstvo, aby ukázalo odvahu.
„Teraz musíme byť jednotní, spolu so štadiónom, ktorého skutočnou tvárou je tá z druhého polčasu, keď fanúšikovia bojovali po boku tímu. Aj keď ich niekedy nepotešíme, stále ich potrebujeme po našom boku, takže ďakujeme všetkým, ktorí nám dnes tlieskali a zostali s nami,“ povedal Spaletti pre DAZN Italia.
Po zápase ho kamery zachytili v silnom objatí s realizačným tímom. „Trpia spolu so mnou, aj oni pracujú od rána do večera. Ja prichádzam ako prvý a odchádzam ako posledný, ale väčšinu času sú tam so mnou.
Odmenu za dnešný večer si však zaslúžia hráči. Podarilo sa im nájsť v sebe tú túžbu urobiť prvý krok, ísť dopredu, myslieť pozitívne, a potom to v druhom polčase zvládli s niekoľkými úpravami,“ dodal Spaletti, ktorého tím sa v tabuľke dostal pred Neapol na siedme miesto.
Na lídra Lazio stráca už jedenásť bodov, stredopoliar Weston McKennie musel cez polčas striedať pre zranenie.
Neapol viedol Marco Landucci, asistent Massimiliana Allegriho, hlavný tréner si totiž na tribúne odpykával dvojzápasový zákaz viesť lavičku hostí.
Päťdesiatdeväťročného kouča vylúčili v závere domáceho zápasu s AS Rím (3:3). Štadión dobre pozná, keďže v dvoch obdobiach strávil v Juventuse dokopy desať rokov. Landucci sa nechcel vyhovárať.
„Jednoducho povedané, mali sme zlý druhý polčas a Juventus si víťazstvo zaslúžil. Keď prehráte, musíte mlčať a prijať to. Chýbali nám niektorí hráči, ale to nie je výhovorka, po prestávke sme mali hrať lepšie. Myslím si, že prvý polčas bol dobrý,“ povedal Landucci a vyjadril sa aj k aktuálnej forme Neapola.
Majster zo sezóny 2024/2025 je na ôsmom mieste so 14 bodmi spolu s Bolognou, už s deväťbodovou stratou na Como, ktoré sa nachádza na 4. priečke zaručujúcej účasť v Lige majstrov. Tím spod Vezuvu má o osem bodov menej ako v tejto fáze minulej sezóny, keď bol po 10 kolách na prvom mieste.
„Nie sme znepokojení, ale sme veľmi sklamaní, pretože nám na tomto zápase záležalo,“ dodal Landucci. Hráči hostí Giovanni Di Lorenzo a Kevin De Bruyne museli cez polčas tiež striedať pre zdravotné problémy. Sky Sports Italia informoval, že De Bruyne si vyvrtol členok.
Juventus aj Neapol majú nabitý program, v najbližších siedmich dňoch ich čakajú ďalšie dva zápasy. Neapol v stredu navštívi Porto v Lige majstrov a v nedeľu v lige privíta prvé Lazio. Juve čaká duel Európskej ligy na pôde Alkmaaru a potom nedeľný duel na ihrisku Fiorentiny.