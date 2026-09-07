Musíme súpera chytiť pod krk, burcoval Spalletti. Juventusu sa remíza v derby málila

Futbalisti Juventusu Turín a AC Miláno prišli v nedeľu po vzájomnom súboji o stoperecentnú bilanciu v Serie A. Duel sa skončil 1:1.
Bod pre domácich „bianconeri" vybojoval až gólom v druhej minúte nadstavenia druhého polčasu striedajúci Federico Gatti, tréner hostí Ruben Amorim však pripustil, že jeho mužstvo by si tri body nezaslúžilo.
Juventus hral na domácom trávniku od úvodu aktívnejšie, čisté konto Milánčanov držal predovšetkým výbornými zákrokmi brankár Mike Maignan.
„Červeno-čierni“ sa však dostali do vedenia po prvej strele na bránu, v 68. minúte skóroval Alphadjo Cisse. „Pravdu povediac, nezaslúžili sme si zvíťaziť a Juventus si nezaslúžil prehrať,“ pripustil Amorim, ktorý prišiel do tímu v lete a dohodol sa na dvojročnej zmluve.
VIDEO: Zostrih zápasu Juventus - AC Miláno
„Snažili sme sa hrať našu hru, no neboli sme dobrí s loptou. Pripísali sme si veľa strát, nehrali sme dobre. Toto mužstvo je však pokope iba dva mesiace. Potrebujeme sa zlepšiť, ale chce to čas. Toto bol ťažký duel,“ uviedol Portugalčan podľa AFP.
Spokojnosťou po stretnutí nesršal ani kouč Turínčanov Luciano Spalletti.
„Nastúpili sme na zápas so správnym nasadením, no musíme robiť lepšie rozhodnutia. Nemôžeme si pýtať pozvánku, aby sme si vytvárali príležitosti. Musíme tam skrátka byť vpredu a súpera chytiť pod krk,“ burcoval bývalý reprezentačný kouč Talianska, ktorý v Juventuse začína druhú sezónu.
Spallettimu nerobí radosť najmä francúzsky útočník Randal Kolo Muani, ktorý sa nedokáže presadiť. „Ja som si ho zvolil ako lídra útoku a stojím si za týmto rozhodnutím. Budem za ním stáť až do konca sezóny, uvidíme, kam nás dokáže dostať.“
Plný počet bodov tak majú v Serie A už iba dva tímy. Súťaž vedie AS Rím s lepším skóre pred obhajcom titulu Interom Miláno.