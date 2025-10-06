Proti Slovensku chýbali dôležití hráči, tvrdí nemecký majster sveta. Prvé miesto je povinnosť

Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026)
Momentka zo zápasu Slovensko - Nemecko (Kvalifikácia MS 2026) (Autor: Sportnet - Matej Sagan)
TASR|6. okt 2025 o 12:42
Súper mal dobrý deň, nemecký tím nie, dodal.

BERLÍN. Bývalý nemecký futbalista Jürgen Kohler sa domnieva, že súčasná generácia stredných obrancov národného tímu môže a mala by hrať lepšie.

Majster sveta z roku 1990 zároveň dodal, že pri prehre 0:2 na Slovensku chýbali Nemcom dôležití hráči a prvé miesto v skupine kvalifikácie MS je pre zverencov Juliana Nagelsmanna povinnosť.

Kohler to povedal pre nemecký magazín Kicker, kde hodnotil Nicolu Schlotterbecka, Jonathana Taha a Antonia Rüdigera.

„Schlotterbeck má prirodzenú agresivitu, ale niekedy sa snaží až príliš, čo vedie k faulom alebo kartám. Tah má kvalitu, ale nie je na najvyššej úrovni.

Taktiež si myslím, že Rüdiger hrá veľmi dobre, pokiaľ je koncentrovaný a nenechá sa rozrušiť inými vecami. Nanešťastie, často a rýchlo sa stáva, že nie je v zápase,“ citovala Kohlera agentúra DPA.

Víťaz Ligy majstrov s Dortmundom verí, že nemecká reprezentácia napriek prehre so Slovákmi postúpi na MS 2026 z prvého miesta kvalifikačnej A-skupiny.

„Aby sme boli fér, proti Slovensku chýbali dôležití hráči. Súper mal dobrý deň, nemecký tím nie. To sa nám už stávalo aj v minulosti. Som presvedčený, že v ďalších zápasoch zvíťazíme.

Prvé miesto v skupine je povinnosť, o tom niet pochýb. Tím môže podať požadovaný výkon, ak všetci potiahnu za jeden povraz,“ dodal Kohler, ktorý v pondelok oslávil 60. narodeniny.

