Klopp vynechá z nominácie Nemecka skúseného brankára. Mladý útočník zrejme zažije debut

Tréner Jürgen Klopp.
Tréner Jürgen Klopp. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. sep 2026 o 16:24
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Skúsený gólman odchytal v kvalifikácii MS oba duely proti Slovensku.

Sadd El Mala z 1. FC Kolín je údajne blízko debutu v nemeckej futbalovej reprezentácii.

Podľa magazínu Kicker sa 20-ročný útočník dostal do prvej nominácie nového trénera národného tímu Jürgena Kloppa pred nadchádzajúcimi zápasmi Ligy národov s Holandskom, Srbskom a Gréckom (24. septembra - 4. októbra).

El Mala už bol súčasťou nemeckého kádra pod vedením bývalého reprezentačného trénera Juliana Nagelsmanna počas kvalifikácie o postup na MS 2026, no premiérového štartu v národnom mužstve sa nedočkal. Nedostal sa ani do výberu pre svetový šampionát v USA, Kanade a Mexiku.

Naopak, v nominácii chýba veterán Oliver Baumann. Tridsaťšesťročný brankár odchytal všetky duely kvalifikácie MS 2026 vrátane oboch so Slovenskom (0:2 v Bratislave a 6:0 v Lipsku), šancu dostal aj v dvoch marcových prípravných stretnutiach, no na MS dostal pred ním medzi žrďami prednosť Manuel Neuer, ktorý sa vrátil z reprezentačného dôchodku.

Podľa nemeckých médií Klopp nezaradil brankára Hoffenheimu do svojej nominácie.

„Bol som s ním v kontakte. Všetko k tomu povie vo štvrtok. Mal by to urobiť,“ povedal Baumann pre Bild.

Očakáva sa, že Klopp dal spomedzi brankárov pozvánku Marc-André ter Stegenovi, ktorý je opäť fit a chytá pravidelne za Ajax Amsterdam, uviedla agentúra DPA.

Reprezentácie

Tréner Jürgen Klopp.
Tréner Jürgen Klopp.
Klopp vynechá z nominácie Nemecka skúseného brankára. Mladý útočník zrejme zažije debut
dnes 16:24
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